Von Claudia Funder

Lienz – Sie bringen ein Chromosom mehr mit als andere, haben 47 statt der üblichen 46. Und ihr Lebensweg stellt sie vor manchen Kraftakt – weniger aufgrund eigener Einschränkungen als wegen der Vorurteile anderer. Menschen mit Down-Syndrom sind außergewöhnlich, wünschen sich aber Normalität.

In den vergangenen Jahren wandelte sich in der Gesellschaft viel zum Positiven. Ein Umdenken griff um sich. Berührungsängste gegenüber Menschen mit Trisomie 21, wie die Chromosomenbesonderheit auch genannt wird, schrumpften spürbar, weiß Pia Schlichenmaier aus eigener Erfahrung. Sie ist Mutter des knapp 17-jährigen Jonas, der mit Down-Syndrom zur Welt kam. Und sie ist Obfrau des Vereins „Hand in Hand“. Dieser trug mit bemerkenswerten Aktionen bereits wiederholt die Botschaft hinaus, dass ein Extra-Chromosom auch immer wieder eine Extra­portion Glück bedeutet.

Heuer lässt man am Welt-Down-Syndrom-Tag vor allem Bilder sprechen, die bekanntlich mehr sagen als 1000 Worte. Großformatige Farb- und Schwarzweißaufnahmen der deutschen Fotografin Jenny Klestil werden in einer Ausstellung auf Staffeleien zu sehen sein. Sie zeigen Kinder mit Down-Syndrom mit ihren Mamas und Papas, Geschwistern oder Freunden. Und sie veranschaulichen prägnant den Titel des Projektes: „Glück kennt keine Behinderung“. Die Fotografin begann vor zwei Jahren, das Vorhaben ehrenamtlich zu realisieren. Entstanden sind wunderbare Momentaufnahmen, die die Protagonisten natürlich und ungewungen präsentieren. „Die Bilder zeigen ihre Liebe und Lebensfreude, auch ohne Worte“, betont Schlichenmaier. Die Ausstellung ging auf Wanderschaft durch den deutschen Sprachraum, Lienz ist erste Station in Österreich. Die Vereinsobfrau freut sich, dass die Schau im Foyer der Liebburg gezeigt wird. „Ich bin in der Stadtgemeinde auf große Offenheit gestoßen.“

Im Anschluss an die Vernissage, die am 21. März um 15 Uhr startet, lädt die Fotografin Kinder mit Down-Syndrom und ihre Familien zum Foto­shooting ein. Sie erhalten dann auch die Ergebnisse. Diese Fotos werden nämlich nicht in Lienz, sondern an weiteren Stationen der Wanderausstellung zu sehen sein. Pias Sohn Jonas wird bei der Eröffnung der Schau die Gäste begrüßen. Die Ausstellung läuft bis 21. April. Schulen werden zu Führungen geladen werden. Und auch alle anderen Interessierten können sich in dem Monat ein Bild davon machen, dass Glück keine Behinderung kennt.