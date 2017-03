Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Eine „ambulante Fastenwoche“ bei den Barmherzigen Schwestern in Innsbruck verbringen, die Liturgie der Klostergemeinschaft im Stift Stams oder im Stift Wilten mitfeiern: Während der vorösterlichen Bußzeit, die mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt, bieten Orden, Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen wie die Katholische Frauenbewegung in ganz Tirol ihre professionelle Unterstützung und Begleitung an. Die Fastenzeit dauert 40 Tage – Sonntage sind ausgenommen – und endet mit dem Osterfest, das seit dem Jahr 325 immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird.

„Im Gegensatz zur Ostkirche hat die Christliche Kirche im Westen ihre Vorschriften allerdings etwas liberalisiert und rechnet heute nur noch den Aschermittwoch und den Karfreitag als strenge Fastentage“, sagt der Dogmatiker Józef Niewiadomski, langjähriger Dekan der Theologischen Fakultät in Innsbruck. „Während der Fastenzeit geht es um den bewussten Verzicht, die Einschränkung“, so der Theologe. „Und man kann darüber lächeln, aber darüber steht die Vorstellung des Menschen als Mangelwesen mit Grenzen. Durch das Fasten sensibilisiert, werde ich mir dessen bewusst.“ Sogar die Entdeckung, nicht konsequent zu sein, sei deshalb wichtig.

Die bewusste Besinnung auf den Leidensweg Jesu, die religiöse Dimension der Fastenzeit, verliert immer mehr an Bedeutung. Niewiadomski: „Unsere Welt ist sicher weniger kirchlich geworden, aber keineswegs weniger religiös. Die Religion lebt dort, wo sich der Mensch seines Lebens bewusst wird.“ Säkulares, Verweltlichtes und Kirchliches fließen ineinander, auch wenn das vielen gar nicht bewusst ist – wie bei dem Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst, sich seiner Grenzen bewusst zu werden. „Der Mensch ist nicht Gott, und nur wer das weiß, kann ein Leben in Ordnung führen.“

Verzichten, um anderen zu helfen: Dafür steht die inzwischen 59. Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung mit dem Ausschank der Fastensuppen. „Diese Tradition ist entstanden, weil Frauen etwas beitragen wollen“, erzählt die Bäuerin und Entwicklungshelferin Barbara Pichler vom Familienfasttags- team Osttirol. „Und das war dann eben das Kochen von Suppen, die für eine Spende verteilt werden.“

Mit der Aktion wird Mädchen und Frauen im von den Folgen eines Bürgerkriegs geprägten Nepal geholfen. Viele haben keine Chance auf Bildung, arbeiten in ausbeuterischen Verhältnissen und sind auch daheim oft Opfer von Gewalt. In Zentren einer Partnerorganisation vor Ort können sie an Alphabetisierungskursen teilnehmen oder sich zu Gesundheitsbegleiterinnen ausbilden lassen, die Frauen in den entlegenen Gebieten besuchen. Mehr als 500 Frauen pro Jahr finden so neuen Halt im Leben. Der heutigen Ausgabe der TT liegt ein Erlagschein zur Unterstützung dieser Aktion bei.

Von Irene Rapp

Innsbruck – Eine Zeit lang nichts oder weniger essen: Mit dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch fassen viele Menschen Derartiges ins Auge, meist jedoch aus wenig religiösen Gründen.

Die einen tun es etwa zur Gewichtsreduktion. „Die anderen wollen in Zeiten des Überflusses bewusst etwas weglassen, etwa Süßigkeiten oder Alkohol“, hat Martina Santer, Diätologin beim Arbeitskreis für Vorsorgemedizin die Erfahrung gemacht. Da gehe es um ein positives Verzichtserlebnis und um die Sinnsuche in der Überfülle.

Dem Körper tue man damit auf jeden Fall Gutes. „Wenn man länger auf Zucker verzichtet, wird der Geschmackssinn wieder geschärft“, nennt Santer ein Beispiel. „Der Stoffwechsel wird positiv beeinflusst – das bedeutet u. a. reduzierte Blutzucker- und Cholesterinwerte“, weiß Barbara Prüller-Strasser, medizinische Wissenschafterin vom Biozentrum der Medizinischen Universität Innsbruck, um andere Vorteile gelegentlichen Fastens.

Von einer längeren Fastenphase zur Gewichtsreduktion sind nämlich beide Expertinnen nicht so richtig überzeugt: „Die rasche Gewichtsabnahme in den ersten Fastentagen ist vorwiegend auf den Wasserverlust zurückzuführen“, sagt Prüller-Strasser.

Zunächst geht es demnach dem Glykogen in Leber sowie Muskulatur an den Kragen: Pro einem abgebauten Gramm verliert man drei Gramm Wasser. In der Folge kommt es zwar zum Abbau von Fettgewebe – allerdings auch von Muskeleiweiß, was nicht erwünscht ist. Nicht zu vergessen der unausbleibliche Jo-Jo-Effekt: „Wenn man nach dem Fasten wieder normal isst, nimmt man rasch wieder zu“, so Santer.

Effizienter sei es daher, nur einmal einen Tag lang auf feste Nahrung zu verzichten. „Oder sich vorzunehmen, über eine gewisse Zeit um 30 Prozent weniger Kalorien pro Tag zuzuführen, das sind 700 bis 800 Kalorien“, sagt Prüller-Strasser. Wer etwa regelmäßig auf Zwischendurch-Snacks verzichtet, könne in zehn Tagen ein Kilo verlieren. „Und dabei handelt es sich um reines Körperfett.“

Santer wiederum warnt vor „unsichtbaren“ Kalorien: „Ein Liter von einem 100 %-igen Fruchtsaft entspricht einer Portion Nudeln. Also besser nicht zu viel davon trinken.“ Und noch zwei Fehler kommen ihr immer wieder unter: Dass Abnehmwillige übermotiviert seien und dann kein Durchhaltevermögen hätten. Und dass sich viele zwar gesund ernähren, aber zu viel vom Gesunden essen.

Noch einmal zurück zum langen Fasten, von dem sich viele „innere Klarheit“ erhoffen. Ein gewisses High-Gefühl bestätigt Prüller-Strasser: „Es werden u. a. Adrenalin und Endorphine ausgeschüttet, die als körpereigene Opioide wirken.“ Andererseits sinke der Serotoninspiegel, was zu Stimmungsschwankungen bis zur Depression führen kann. Ihr Tipp: „Einen Flow-Zustand beim Fasten kann man u. a. mit Ausdauertraining erreichen.“