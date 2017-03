Pians – Schwere schmiedeeiserne Kreuze erinnern an die Verstorbenen im Sannadorf Pians. Es ist ein in der Region einzigartiger Friedhof – ohne Grabsteine. Doch der Gottesacker am Fuße der Margarethenkapelle aus dem 14. Jahrhundert hat einen Schönheitsfehler: Er ist zu klein geworden und muss erweitert werden, wie BM Harald Bonelli kürzlich bei der Präsentation der Pläne erklärte.

„Der bestehende Friedhof bleibt erhalten, wie er ist. Wir werden Flächen im umliegenden Gelände in Anspruch nehmen“, so der Bürgermeister. „Zudem werden die Gehwege behindertenfreundlich gestaltet.“ Die Gemeinde hatte einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben – sechs Entwürfe trafen ein. Die Entscheidung fiel schließlich auf das Projekt des Innsbrucker Architekturbüros Scharfetter-Rier. Mit der Erweiterung entsteht Platz für 100 neue Erdgräber sowie 90 Urnengräber. Auch der Verabschiedungsplatz für Beerdigungen soll neu gestaltet werden. Ebenfalls neu ist ein Sammelgrab, wo die Gebeine aufgelassener Gräber sowie Verstorbene anderer Konfessionen bestattet werden sollen. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt bezifferte Bonelli mit 280.000 Euro. Die Fertigstellung strebt die Gemeinde Pians bis Herbst 2017 an. (hwe)