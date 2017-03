Reutte, Attat – Ärztin und Ordensfrau – zu beidem fühlte sich die gebürtige Steegerin Anna Dengel berufen. Das letzte von ihr selbst gegründete Spital befindet sich in Attat, 175 km südwestlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Ababa. Allein 3500 Geburten werden dort jährlich ärztlich begleitet.

Um den Betrieb und weiteren Ausbau zu sichern, ist das Spital, das von der deutschen Missionsärztlichen Schweste­r Rita Schiffer geleitet wird, dringend auf Spenden angewiesen. Anlässlich des 125. Geburtstages, den Dengel am 16. März feiern würde, hat der Lions Club Reutte jetzt mit Koch Media Höfen 20.000 Euro an das „Anna-Dengel-Spital-Attat“ überwiesen – für eine Million Menschen das einzige Krankenhaus weit und breit. „Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende“, sagt Reinhard Heiserer, Obmann des Vereins „Freunde Anna Dengel“. Der Verein bemüht sich, das Andenken an Mutter Anna Dengel aufrecht zu erhalten. Ihr ärztliches Wirken begann die Lechtalerin in Indien. 1925 gründete sie den Orden der Missionsärztlichen Schwestern, mit dem Ziel, diese als Ärztinnen, Hebammen, Pharmazeutinnen etc. in viele Länder zu schicken. Doch die Kirche erkannte die Gemeinschaft nicht an. Ordensfrauen war es seit 1215 verboten, ärztlich tätig zu sein. Anna Dengel aber ließ nicht locker und setzte sich 1936 durch. In vielen Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika wurden daraufhin Krankenhäuser, Entbindungsstationen und Mutter-Kind-Zentren eröffnet. Und Dengels lebenslanger Einsatz für eine bessere medizinische Versorgung hat weiter Bestand.

Heute, 37 Jahre nach Dengels Tod, sind 600 Schwestern weltweit tätig. (TT, fasi)