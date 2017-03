Von Miriam Hotter

Waidring – Am 26. Jänner um 12.35 Uhr ging für Martin Huber zum ersten Mal in diesem Jahr die Sonne auf. Nur drei Minuten lang schaute die weiße Scheibe hinter der Silhouette der Loferer Steinberge hervor. Danach machte sie sich wieder aus dem Staub. „Meine Großmutter hat immer gesagt: Die Sonne bleibt gerade lang genug, um einen Krapfen herauszubacken“, sagt Huber.

Das Restaurant des 54-Jährigen liegt im Waidringer Ortsteil Strub. Dort verabschiedet sich die Sonne jedes Jahr am 16. November für knapp zweieinhalb Monate. Für Huber und die anderen rund 30 Einwohner in Strub gehört die Zeit im Schatten genauso zum Winter wie Glatteis oder Lawinensperren. „Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne nichts anderes“, erklärt der Gastronom. Deshalb könnte er sich auch nie vorstellen, woanders zu leben. „Sicher, die Sonnenstrahlen gehen einem im Winter schon ab. Aber ich bin hier so verwurzelt, ich würde nie wegziehen.“ Zwar gebe es zweieinhalb Monate keine Sonne in Strub, doch dafür sei der Ortsteil vor Wind und Nebel gefeit. „So etwas gibt es bei uns nicht“, erklärt Huber.

Was es allerdings gibt, sind unangenehme Zwischenfälle, welche die Zeit im Schatten mit sich bringt. „1985 haben wir drei Wochen lang minus 30 Grad gehabt. Da ist uns die Wasserleitung eingefroren“, erzählt Huber.

Des einen Leid, des anderen Freud. So liefern die sonnenlosen Monate in Strub allerhand Stoff für Sticheleien unter Freunden. Huber erinnert sich in diesem Zusammenhang an ein Gedicht, das Bekannte auf der Hochzeit seiner Mutter vorgetragen haben: Im Winter kua Sun’, im Summer kua Mun’. Alle Tog’ a roggas Koch, is des a eds Loch. Ein Übersetzungs-Versuch lautet: Im Winter keine Sonne, im Sommer kein Mond. Alle Tage ein Roggen-Koch, ist das ein ödes Loch. Solche Neckereien können den Bewohnern in Strub nichts anhaben, ist sich Huber sicher. „Jeder, der in Strub wohnt, lebt gerne hier“, ist er überzeugt.

Ein Beispiel dafür ist der Waidringer Bürgermeister Georg Hochfilzer. „Seit meiner Geburt, also seit 58 Jahren, wohne ich in Strub“, sagt er. Die Monate ohne Sonne würden ihm nichts ausmachen. „Aber ich kenne eine Frau, die vorher woanders an einem ganz sonnigen Platz gewohnt hat. Die Frau hatte am Anfang schon zu hadern mit dem Schatten im Winter.“ Die meisten Bewohner würden allerdings schon von klein auf in Strub wohnen und „relaxter“ mit der Situation umgehen. „Viele Kinder, die dort aufgewachsen sind, bauen später sogar wieder dort“, kann Hochfilzer keine große Abwanderung erkennen. Doch wer hier seine Zelte aufschlägt, der muss in den Schattenmonaten tiefer in die Tasche greifen. „Das merkt man schon. Im Winter ist der Energieaufwand wie zum Beispiel beim Heizen wesentlich höher als woanders.“

Nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als eingefleischter „Struber“ kennt Hochfilzer jeden Fleck des als „Schattenloch“ verschrienen Ortes. Dazu zählt das so genannte Oberweissbachfeld. „Dorthin kamen früher die Skilehrer mit ihren Gästen, wenn es im Dorf keinen Schnee gab. Auf dem Raureif sind sie dann alle hinuntergerutscht“, erzählt Hochfilzer.

Überlegungen wie in Rattenberg, die Sonne mittels Spiegel einzufangen, habe es noch nie gegeben. „Das ist auch gar nicht möglich. Um Sonne nach Strub zu bringen, müssten wir die Loferer Steinberge abtragen.“ Aber die gehören genauso zu den „Strubern“ wie der Schatten.