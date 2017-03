Innsbruck – Die kleine „Rogel“ hatte es am Rosenmontag ganz schön eilig, auf die Welt zu kommen. Ihre Mama hatte die Rettung alarmiert, als bei ihr die Wehen einsetzten. Als die Sanitäter zur Adresse in der Reichenau kamen, schien erst noch alles ganz gewöhnlich zu verlaufen. „Normalerweise kein Problem mitten in Innsbruck“, dachte sich Notfallsanitäter Florian Safar, „das geht sich noch gut aus bis in die Klinik.“

Plötzlich ging es aber rasend schnell. Die Wehen kamen in immer kürzeren Abständen. Den Rettern war klar, dass das fünfte Baby der Frau daheim zur Welt kommen würde: „Mit den erneut einsetzenden Wehen war bereits der Kopf sichtbar.“

Noch bevor der nachalamierte Notarzt in die Reichenau kam, war die kleine „Rogel“ schon abgenabelt. Dann brachte die Rettung Mutter und Kind wohlbehalten in die Klinik. Am nächsten Tag besuchten die unfreiwilligen Geburtshelfer die beiden. (TT.com)