Zams – „Diesen Winter ist es so schlimm wie noch nie. Die Rettungshubschrauber halten sich im Luftraum von Zams nicht an die vorgeschriebenen Flugrouten bzw. an die Einflugschneise zum Krankenhaus“, schilderten kürzlich mehrere Anrainer gegenüber der TT. Zudem würden die Helikopter „oft minutenlang in einer Warteschleife über dem Siedlungsgebiet hängen, weil die Landeplattform beim Krankenhaus St. Vinzenz gerade mit einem anderen Hubschrauber besetzt ist“.

Bürgermeister Siggi Geiger kann das aus eigener Beobachtung nur bestätigen. „Das ist eine Belästigung, die nicht sein müsste“, stellte er am Mittwoch fest. Jedenfalls habe er diese Woche beim C5-Stützpunkt Finais mündlich und schriftlich interveniert. „Der Stützpunktleiter hat mir zugesagt, dass die Piloten nicht mehr über Siedlungsgebiet warten“, resümierte Geiger. Der Stützpunkt ist 2012 zur Drehscheibe der Flugrettung im Oberland ausgebaut worden, es ist Platz für fünf Hubschrauber.

Stützpunktchef Christoph Kathrein bestätigte die Vereinbarung: „Das wird nicht mehr passieren, wir halten uns an die Vereinbarung mit dem Bürgermeister. Ich habe auch mit den Kollegen der anderen Flugrettungsbetreiber telefoniert. Sollte die Plattform beim Krankenhaus besetzt sein, werden wir eine Zwischenlandung am Stützpunkt Finais einlegen.“

Zudem entkräftet Kathrein Befürchtungen in der Bevölkerung, wonach man auch in der Nacht mit Hubschrauberlärm rechnen müsse: „Wir hatten kürzlich Tests mit Nachtsichtgeräten.“ Diese seien jetzt abgeschlossen. (hwe)