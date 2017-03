Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Kriminalstatistik ändert sich von Jahr zu Jahr nur sehr wenig. Was sich aber sehr wohl ändert, ist das subjektive Gefühl der Menschen, in Sicherheit – oder besser gesagt, nicht in Sicherheit – zu leben. Die Bezirkshauptmannschaft Lienz nimmt dieses steigende Gefährdungsgefühl in der Bevölkerung zum Anlass, das Thema „Sicherheit“ in ihrer Behördenstruktur aufzuwerten.

Mit 1. März ist die Sicherheit nicht mehr eine untergeordnete Fachabteilung, sondern ein eigenes Ressort der Bezirkshauptmannschaft, Leiterin ist Natascha Zimmermann. Zehn Mitarbeiter stehen ihr zur Seite. „Der direkte Kontakt zur Bevölkerung zu diesem Thema ist uns ein besonderes Anliegen“, erklärt Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Die Aufgaben des neuen Sicherheitsreferates sind vielfältig. „So können sich Menschen an uns wenden, wenn ihnen Gewalt widerfährt, und Hilfe suchen“, schildert Reisner ein Beispiel. Auch wenn es um Besitz oder Erwerb von Waffen geht, ist das neue Referat zuständig. Außerdem kümmert es sich um Anonymverfügungen, um überladene Lkw oder Aufgaben im Jugendschutz.

Die Bestellung von Natascha Zimmermann zur Referatsleiterin ist auch ein Bekenntnis der Behörde zu Teilzeit-Leitungsfunktionen. Zimmermann übt ihre Funktion in 25 Wochenstunden aus.

Insgesamt beschäftigt die Bezirkshauptmannschaft Lienz 106 Bedienstete, einige davon in Teilzeitpositionen.