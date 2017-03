München – Ehrlich und bescheiden: Eine 39-Jährige beindruckte am Faschingsdienstag nicht nur die Beamten der Bundespolizei in München. Die Griechin hatte an ihrem Geburtstag eine Luxushandtasche an einem S-Bahnhof gefunden. Nach einem Blick hinein zögerte die Frau nicht lange, sondern rief sofort den Polizeinotruf an. Denn in der Handtasche befanden sich fast 15.000 Euro. Als die Beamten gerade die Daten aufnahmen, wurden sie laut Aussendung auf eine 40-Jährige aufmerksam, die sich ebenfalls telefonisch an die Polizei gewandt hatte.

Die Geschäftsfrau erklärte, sie habe just an diesem Bahnhof gerade ihre Handtasche vergessen. Erst am Hauptbahnhof bemerkte sie den Verlust. Die 40-Jährige, die ein Restaurant besitzt, wollte die Einnahmen – exakt 14.600 Euro – eigentlich zur Bank bringen. Doch diese war geschlossen.

Nach nur einer halben Stunde konnte die Geschäftsfrau „erleichtert“ ihre Tasche wieder an sich nehmen. Sogleich rief sie die ehrliche Finderin an. Doch die Mutter dreier Kinder legte keinen Wert auf einen Finderlohn. „In ähnlicher Situation würde ich mich freuen, wenn jemand mein Geld abgibt“, sagte die Griechin gegenüber der Bundespolizei. Und fügte hinzu: „Es ist nicht mein Geld, woher sollte sich da ein Anspruch ergeben, dass ich etwas bekomme?“

Zum Dank versprach die Geschäftsfrau, die Finderin mit ihrer ganzen Familie in ihr Restaurant zum Essen einzuladen. Auch die Bundespolizei bedankte sich in der Aussendung bei der Griechin, „die ihren 39. Geburtstag damit bestimmt in guter Erinnerung behalten wird“. (TT.com)