Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Die Lebensbedingungen für Familien haben sich verändert. Es ist für viele sehr schwer geworden, sich das Unternehmen Familie überhaupt noch leisten zu können“, sagt Christian Hiltpolt, Leiter der Erziehungsberatung des Landes. „Mindestens die Hälfte hat existenzielle Sorgen.“ Dieses „Prekariat“ – viele sind bereits armutsgefährdet, andere drohen abzurutschen – ist eine große Belastung für die Eltern und vor allem für die kontinuierlich zunehmende Zahl der betroffenen Alleinerzieherinnen. Das trifft auch die Kinder: „Wer damit beschäftigt ist, sich über Wasser zu halten, dem bleiben weniger Zeit und Nerven für die Familie“, so Hiltpolt.

Eltern geraten zunehmend in Schwierigkeiten – in vielen Bereichen. „Sie werden mit Informationen zugemüllt“, spricht Hiltpolt ein Problem an. Durch unzählige Erziehungsratgeber und -methoden völlig verunsichert, entwickeln viele übertriebene Vorstellungen für ihre Kinder, was zu einem der „Dramen“ der Kinder von heute führt: „Sie haben keine Zeit mehr für sich selbst.“

Dem stimmt auch Karin Urban zu, die Psychologin leitet das Zentrum für Ehe- und Familienfragen: „Viele haben eine Idealvorstellung davon, wie ihre Kinder zu sein haben und was sie tun sollten, und das sind oft sehr hohe Ansprüche!“ Selbst großem Druck von außen ausgesetzt, geben Erwachsene diesen an die Kinder weiter, die – je nach Charakter – aggressiv reagieren oder sich in sich zurückziehen. „Diese Eltern sind selbst innerlich zu wenig gefestigt“, meint Urban. Sie müssten differenzieren lernen und sich klar werden, was speziell für ihre Kinder das Beste ist.

„Autoritär, antiautoritär – welche Erziehungsmaßnahmen sind richtig?“ ist eine der vielen Fragen, die sich Eltern heute stellen. „Sie haben das Gespür für ihre Kinder verloren. Viele haben das Gefühl, etwas falsch zu machen“, sagt Martina Sterner, Obfrau des Vereins Family Support „zur Förderung liebevoller Erziehung und Beziehung“. Liebevoll sein bedeute aber nicht, die Kinder zu verwöhnen, sondern ihnen Grenzen vorzugeben. Das werde oft falsch verstanden.

„Und leider müssen wir immer noch erklären, dass Gewalt kein Erziehungsmittel ist“, so Sterner. „Diesen Eltern ist sehr oft nicht bewusst, was sie damit anrichten.“ Einer Studie zufolge wissen 60 Prozent der Tiroler nicht, dass körperliche Züchtigung strafbar ist. „Greifen Eltern zu Gewalt, ist das ein Zeichen für Überforderung und Hilflosigkeit.“

Wie der Vereinsname verrät, liegt das Ziel in der Entfaltung und Pflege einer liebevollen und respektvollen Beziehung zueinander. Verschiedene Beratungsangebote sollen dazu beitragen, Familien den Erziehungsalltag zu erleichtern. Je nach Situation werden individuelle Tipps und Tricks vermittelt. Aktuelles Projekt ist ein Workshop speziell für drei Generationen, die unter einem Dach leben.

Auch im Zentrum für Ehe- und Familienberatung setzen die Mitarbeiter auf Prävention. Karin Urban: „Es soll erst gar nicht zu Gewalt kommen.“ Ihrer Meinung nach sind viele heute eher dazu bereit, offen darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen, bevor ihnen das nächste Mal die Hand „ausrutscht“. Die rund 30 Mitarbeiter in den Tiroler Zweigstellen des Ehe- und Familienzentrums führten im vergangenen Jahr 12.000 Beratungsgespräche.

Die Erziehungsberatung setzt verstärkt darauf, ihre Mitarbeiter hinauszuschicken – zur Mutter-Eltern-Beratung oder in Kindergärten, wo sie Eltern mit Fragen zur Verfügung stehen. Das kommt gut an, wie ein Pilotprojekt in zwei Tiroler Kindergärten beweist. Andere haben bereits den Wunsch geäußert, das Programm auszuweiten.

Eine weitere Anlaufstelle ist die „Emotionelle Erste Hilfe“ von der Schwangerschaft an bis zum Kleinkindalter. Eltern, die chronisch erschöpft und überfordert sind und deren Kinder viel schreien und weinen oder nur wenig schlafen, finden hier die nötige Unterstützung. Anlaufstellen gibt es in Innsbruck, Schwoich, Kufstein, Sistrans. Bei Problemen mit Suchterkrankungen können sich Eltern an Kontakt+co vom Jugendrotkreuz wenden.