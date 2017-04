Von Gabi Starck

Innsbruck – Ein Brief der tirol kliniken von Ende März hat die Ärzte über die Schließung einiger Operationssäle an bestimmten Tagen und die Einschränkung des tagesklinischen Operationsbereichs informiert. Um das Arbeitszeitgesetz bei den Anästhesisten einhalten zu können, müssten kurzfristig Leistungen reduziert werden, heißt es in dem Schreiben. Es seien zu wenig anästhesiologisch-ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügbar.

Die Leidtragenden seien die Patienten, weil so zahlreiche Operationen verschoben werden müssten, heißt es in einem Protestbrief an die Tiroler Tageszeitung. Ja, man habe derzeit nicht alle Stellen in der Anästhesie besetzt, räumt die Ärztliche Direktorin Alexandra Kofler ein. Interessenten gebe es zwar wieder genug, doch die Ausbildung brauche halt ihre Zeit.

Die im Brief angekündigten Maßnahmen dienten aber ohnehin mehr der generellen Umorganisation, um die Operationssäle und Personal effizienter einsetzen zu können, sagt Kofler. Die Einschränkungen beträfen ja nur geplante Operationen, niemals akute oder auch nur halbakute.

„Es geht mir darum, dass Chirurgen und Anästhesisten die Termine für die Operationen endlich gemeinsam planen“, betont Kofler. Auch um möglichst viele der nächtlichen Eingriffe tagsüber unterzubringen. Dieser Entwicklungsprozess gehe halt nicht ohne Schmerzen ab, meint sie. Die Entscheidung über einen Eingriff werde in Innsbruck immer noch aus medizinischen Gründen getroffen, wehrt sich Kofler gegen den Vorwurf, die Patienten hätten unter den Maßnahmen zu leiden.