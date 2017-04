Innsbruck – Natürlich bekommen sie auch Wasser über den Kopf, wie die Säuglinge danach schreien werden sie aber nicht: In der Osternacht von gestern auf den heutigen Ostersonntag haben in Österreich so viele Erwachsene die Taufe empfangen wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Mehr als 400 Gläubige sollen sich zum Christentum bekannt haben, wie die Katholische Presseagentur bereits im Vorfeld in Erfahrung gebracht hat.

Einige davon erhielten in der Osternacht auch in Tirol das Sakrament der Taufe.

„In allen Pfarren sind heuer 65 Männer und Frauen in der Taufvorbereitung“, weiß Seelsorgeamtsleiterin Elisabeth Rathgeb. Der Großteil, 60 Personen, sind Asylsuchende. Zum Vergleich: „In den vergangenen Jahren waren es zwischen 25 und 37 Personen insgesamt“, so Rathgeb. Die Erzdiözese Salzburg hat für heuer noch keine genauen Zahlen ermittelt, 2016 sind jedoch acht Tiroler östlich des Zillers getauft worden.

Zwar sind die Zahlen der Erwachsenentaufen in Österreich in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, eine derartige Rekordmeldung kommt dennoch überraschend. Hat man sich zuletzt doch eher an Nachrichten über Austritts- und Mangelerscheinungen bei der Kirche gewöhnt.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen gibt allerdings Aufschluss. Die Flüchtlingsbewegung von 2016 zeige auch bei der Kirche ihre Auswirkungen. In Anbetracht der 4000 Taufen insgesamt in der Diözese Innsbruck machen die erwachsenen Taufbewerber aber vergleichsweise immer noch eine kleine Gruppe aus, wie Rathgeb anführt.

Das sieht auch der Theologe Liborius Lumma so: „Es ist eine statistische Notwendigkeit, dass die Erwachsenen, die getauft werden, eher aus anderen Ländern stammen.“ Die meisten Einheimischen würden ja bereits schon als Kinder getauft.

„Es gibt einfach mehr Flüchtlingsheime in der Umgebung, viele Taufbewerber sind jetzt schon die Angehörigen von bereits getauften Asylsuchenden“, erklärt sich Wolfgang Mischik den heurigen Andrang auf das Taufbecken.

Begleitet von einem Dolmetscher leitet Mischik das Erwachsenenkatechumenat, den Taufvorbereitungskurs, in Farsi. Viele der iranischen und afghanischen Flüchtlinge in seinem Kurs hätten während ihrer Flucht christliche Nächstenliebe erfahren, die sie sich nun zum Vorbild nehmen möchten. „Viele Asylsuchende haben Begleitung von Privatpersonen in Kirchennähe erlebt.“

So mir nichts, dir nichts, wird aber kein Erwachsener in die Kirche aufgenommen. Bei deutschsprachigen Anwärtern erforschen die Priester in den jeweiligen Pfarren in einem halbjährigen Katechumenat deren Beweggründe und führen sie in das christliche Leben ein.

Menschen, die sich taufen lassen möchten, aber noch kaum Kenntnisse haben, gehen ein ganzes Jahr lang in den Glaubenskurs.

Zu viel verlangt ist das nicht, findet Mischik. Immerhin würden den Erwachsenen nach nur einem Jahr drei Sakramente zugleich gespendet, nämlich Taufe, Erstkommunion und Firmung. „Das Kinderkatechumenat dauert vergleichsweise 14 Jahre von der Taufe bis zur Firmung.“

So gesehen, haben Erwachsene in kurzer Zeit viel nachzuholen. Nachdem im Vorbereitungskurs erst die Beweggründe für den Eintritt in die Kirche erforscht werden, geschaut wird, ob der Neo-Katholik Jesus kennt und bereit ist, ihn als sein Vorbild zu nehmen. Die Katechumenen werden in die Bibel und das Kirchenjahr eingeführt.

Auch die Paten, so weit sie bereits feststehen, begleiten den Bewerber auf dem Weg. „Die Geschenkpatenschaft wie bei Kindern gibt es bei der Erwachsenentaufe überhaupt nicht. Gerade für fremdsprachige Taufwerber ist die Suche nach einem Paten nicht immer ganz leicht. Man muss erst eine Kommunikationsbasis schaffen“, so Mischik.

Er entscheidet am Ende des Kurses, wer zur Taufe gehen darf. Wenn keine Fortschritte zu sehen sind oder das Motiv für den Taufwunsch nicht erkenntlich ist, gibt es keine Zulassung. Der Termin für die Taufe wird frühestens drei Monate vorher gemeldet.

Mischiks Gruppe muss mit dem Gang zum Taufbecken noch warten. „Wir haben letztes Jahr erst später mit dem Kurs begonnen, deswegen ist es sich heuer mit dem klassischen Termin für Erwachsenentaufen, der Osternacht, nicht ausgegangen“, erklärt er.

Fest steht, dass es im Sommer eine große Zulassungsfeier im Dom geben wird. Die Taufen finden danach in den jeweiligen Pfarren statt. Zur Wahrung der Privatsphäre und aus Sicherheitsbedenken macht die Diözese die Termine nicht öffentlich.

Wenn sich jemand über Monate für die Aufnahme in die Kirche vorbereitet, soll dieses Erlebnis nicht von Menschen gestört werden, die etwas dagegen haben könnten. (thm)