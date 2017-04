Von Marco Witting

Innsbruck – Aufregend. Spannend. Ein Jahr mit unvergesslichen Erlebnissen. So fasst Isabella Wolf die vergangenen zwölf Monate zusammen. Vor einem Jahr wurde die Studentin aus Scharnitz zur Miss Tirol 2016 gewählt. Am kommenden Samstag, 22. April, wird ab 21 Uhr im Casino Kitzbühel ihre Nachfolgerin bestimmt. Dann sitzt Wolf in der Jury. „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“ Denn ihr Krönchen bekommt dann eine ganz neue Trägerin.

Es habe ihr „wahnsinnig viel Spaß“ gemacht, sagt Wolf über ihr Jahr als Miss. Viele Leute kennen gelernt. Auf vielen Veranstaltungen gewesen, zu denen sie sonst nicht gekommen wäre. Und viele Freundschaften seien dadurch entstanden. „Auch zu Helli Gruber und seinem Team.“ Für den angesprochenen Helmut Gruber als Missen-Macher ist die Woche vor der Wahl schon Routine. Die 41. Wahl ist es für den Kitzbühler heuer. Und er ist schon gespannt, welche der insgesamt 13 Kandidatinnen dieses Mal das Rennen machen wird. Isabella Wolf wird das mitbestimmen. Als Titelträgerin sitzt sie heuer in der Jury. Worauf sie da besonders Augenmerk legen wird? „Auf das Gesamtpaket eigentlich. Ausstrahlung. Für mich muss die Siegerin dann auch einen Wow-Effekt haben. Da gehört auch dazu, dass sie sich vor Publikum gut artikulieren kann.“ So kurios das klingen mag, es komme aber auch auf die Tagesform der 13 Bewerberinnen an. Denn mit der Situation auf der Bühne müsse man erst einmal umgehen können.

Sie selbst habe sich in den vergangenen zwölf Monaten im Rampenlicht weiterentwickelt, erklärt Wolf. „Ich hätte mir im Vorfeld nie gedacht, dass ich es einmal gewohnt sein werde, vor sehr vielen Leuten zu sprechen.“ Absolutes Highlight im zu Ende gehenden Missen-Jahr sei jene Woche gewesen, in der sie sich im Camp auf die Miss-Austria-Wahl vorbereitet habe. „Von Schauspielunterricht bis zu den Fotoshooting damals. Das waren schon tolle Erfahrungen“, erklärt die sympathische Scharnitzerin, die auch in Zukunft im Model-Business bleiben möchte. Neben dem Studium der Wirtschaftswissenschaften versteht sich. Und was eine erfolgreiche Miss sonst noch so braucht? Familie und Freunde. Weil es natürlich auch den einen oder anderen neidischen Blick gibt. Damit müsse man „professionell umgehen“. Der Rückhalt aus dem eigenen Umfeld gebe die dafür durchaus nötige Stärke.

Hochkarätig ist auch der Rest der Jury besetzt So werden unter anderem Entertainer Gregor Glanz und die Schauspielerin Christine Klein (SOKO Kitzbühel) erwartet. Im Show-Teil wird die Osttiroler Sängerin Sara Koell auftreten – sie wird mit Gregro Glanz ein Duett zum Besten geben. Für die Siegerin geht es nicht nur um Ruhm, Ehre und die Chance auf den Miss-Austria-Titel. Auf die frisch gekürte schönste Frau des Landes wartet auch ein Urlaub in Ibiza.