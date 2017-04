Von Christoph Blassnig

Lienz – „Dass der Hauptplatz der Bezirksstadt anlässlich großer Veranstaltungen bis auf den letzten Stehplatz gefüllt war, ist Jahrzehnte her“, meint Joe Mair, Leiter der Eisen­bahner Stadtkapelle Lien­z. „Die Bereitschaft, sich unentgeltlich für eine Sache zu interessieren, hat gegenüber früher massiv abgenommen.“ Musikkapellen hätten es zunehmend schwer, Nachwuchs zu finden. Ein Konzert müsse heute Event-Charakter haben, um noch großes Publikum anzuziehen. „Dieser Spiegel unserer Gesellschaft zeigt sich in der Stadt noch viel deutlicher als am Land“, ist Mair überzeugt.

Der Musiker zu den Gründen: Zum einen herrsche am Land noch stärkeres Traditionsbewusstein vor, es sei selbstverständlich, sich in Vereinen einzubringen, während drei Viertel der Städter ihre Freizeit zum Eigenzweck verwenden würden. Auch die Wohnsituation in der Stadt sei eine andere: In einem Wohnblock oder Reihenhaus sei dem Frieden mit den Nachbarn das Gitarrenspiel eher zuträglich als Schlagzeug- oder Trompeteübungen. Und: „Die Eltern haben Vorbildwirkung. Wo Mama und Papa sich engagieren, folgen ihnen die Kinder gerne nach.“

Auch Hannes Mayr, der sich mit zwei anderen Dirigenten die musikalische Leitung der Stadtmusik Lienz teilt, bestätigt, dass es in der Stadt schwierig geworden sei, junge Talente für eine Blasmusikkapelle zu gewinnen. „Die Vielzahl an Vereinen und möglichen Freizeitaktivitäten ist eine einfache Erklärung.“

Beide Musikkapellen werben um Nachwuchs. Harald Ganeider von den Eisenbahnern berichtet, dass man in kleinen Teams den Nachmittagsunterricht in Schulen besuche, um die Instrumente persönlich vorzustellen. „Es ist leider nicht ungewöhnlich, dass es von sechs Kindern vier gar nicht interessiert.“

Ganeider gratulierte der Stadtmusik Lienz als Gast bei ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung zur erfolgreichen Jugendarbeit: „Ein Dutzend Kinder lernt dort gerade ein Instrument. Das würden wir uns auch wünschen.“ Auch wenn man nicht wisse, wie viele dabeibleiben und in einigen Jahren vielleicht die Kapelle verstärken, zähle jeder Einzelne. „Wir müssen selbst aktiv werden und in die Schulen gehen.“

Um die jungen Nachwuchsinstrumentalisten der Stadtmusik bemüht sich Johanna Holzer. Sie unterrichtet an der Volksschule Nord. „Aus einem Musicalprojekt der Schule hat sich das entwickelt.“ Die Lehrerin organisiert, dass die Kinder zusammenkommen und gemeinsam musizieren. Einmal im Monat findet eine Stunde vor der wöchentlichen Musikprobe „der Großen“ im Probelokal eigens eine für „die Kleinen“ statt. „Es braucht einfach jemanden, der sich intensiv kümmert“, sagt Stadtmusik-Obmann Gerhard Steinlechner. Die Kinder würden dann von sich aus versuchen, ihre Freunde ebenfalls zu gewinnen: Lorenz Peter Kurzthaler ist 7 Jahre jung und spielt im ersten Jahr Saxophon, seine Schwester schon vier Jahre Querflöte. „Ich habe das von Maxi abgeschaut“, verrät er. Dieser sitzt rechts von ihm. Maximilian Pölt, elf Jahre alt, übt sich schon drei Jahre lang am Saxophon. „Eigentlich wollte ich zuerst Klavier lernen. Dann hat meine Mama mir diesen Tipp gegeben.“

Der jüngste Musiker der Eisenbahner Stadtkapelle ist übrigens der zwölfjährige Philipp Gassler. Auch sein Instrument ist das Saxophon.

Am Samstag, 22. April, laden die Eisenbahner zu ihrem Frühjahrskonzert in die RGO Arena. Auf dem Programm stehen „Marches and Movies“, also Märsche und Filmmusik. Man verspricht einen Abend der musikalischen Extraklasse. Und: Philipp wird natürlich mitspielen.