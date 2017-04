Ischgl – Andreas Bourani war heuer Stargast beim Top of the Mountain Easter Concert in Ischgl. Mit seinen Balladen „Auf uns“, „Ultraleicht“ oder „Astronaut“ begeisterte der deutsche Sänger am Ostersonntag sein Publikum auf 2320 Metern Seehöhe. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, mitten in den Bergen aufzutreten. Ich freue mich schon sehr aufs Skifahren und darauf, das Ischgler Skigebiet selbst zu erkunden“, betonte er vor dem Konzert.

Am 30. April 2017 gibt der italienische Rockstar Zucchero sein Debüt zum Saisonfinale und sorgt ab 13 Uhr beim „Top of the Mountain Closing Concert“ vor herrlicher Bergkulisse mit seinen Welthits wie „Baila Morena“, „Senza una Donna“ oder „Miserere“ für Stimmung. (TT)