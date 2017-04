Lienz – Was tun, wenn etwas passiert? Wie reagiert man richtig und beherzt im Notfall? Fragen wie diese beantworteten drei Studentinnen im Zuge des Projektes „Kleine Erste-Hilfe-Held/innen ganz groß“, das sie in Kooperation mit dem Roten Kreuz in die Tat umsetzten. Andrea Kisto, Katrin Spiess und Laura Sulzenbacher absolvieren derzeit ein Studium für Soziale Arbeit und organisierten einen Kurs, um bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für den Notfall zu schärfen und ihre Zivilcourage zu fördern, um in nicht ganz alltäglichen Situationen mit genug Mut reagieren zu können. Ziel war auch, durch praktisches Üben das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken.

Vier Übungsstationen wurden organisiert, gemeinsam mit Alexandra Bstieler und Ausbildungsreferent Günter Payer vom Roten Kreuz. Dann konnte es losgehen: Vier Gruppen aus dem SOS-Kinderdorf in Nußdorf-Debant wurden mit ihren Begleitpersonen für die wichtigsten Erste-Hilfe-Themen sensibilisiert – vom richtigen Ablauf einer funktionierenden Rettungskette über den Notfallcheck bis hin zur ersten Versorgung von Wunden.

Natürlich durften die Teilnehmer auch selbst Hand anlegen, üben und dann zeigen, was sie gelernt hatten.

Die Mädchen und Buben im Alter von fünf bis 16 Jahren waren nicht nur mit großer Begeisterung bei der Sache und stellten viele Fragen, sie werden ihre gewonnenen Grundkenntnisse auch in den Alltag mitnehmen und sich, wenn es darauf ankommt, hoffentlich an die erworbenen Kenntnisse erinnern. Sie wissen: Im Notfall kann man nur einen Fehler machen: nichts zu tun. (TT)