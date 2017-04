Breitenwang – Über 100 Kilometer mit dem „Radl“ zurückzulegen, ist die Mindestanforderung für Pedalritter zur Teilnahme an einem Wettbewerb der besonderen Art. In Breitenwang fiel der heurige Startschuss zu dieser tirolweiten Aktion. Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum fanden sich zahlreiche Interessierte mit ihren Drahteseln ein, um sich zu informieren, anzumelden und ganz nebenbei ihre Vehikel auf Vordermann zu bringen. Eine Servicestation, die Möglichkeit, sein Rad codieren zu lassen, und eine Fahrradversteigerung lockten die Bevölkerung, und an der Mobilitäts-Bar des Klimabündnisses Tirol ließen sich viele registrieren.

Dabei geht es nicht um Schnelligkeit oder Höchstleistungen: Jedermann, jede­frau und auch die Jugend kann gewinnen. Mit dabei ist, wer sich als Teilnehmer registriert und bis 30. September mindestens 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt. Der Tiroler Fahrradwettbewerb ist eine Initiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol im Rahmen des Mobilitätsprogramms zur Förderung des klimafreundlichen Radverkehrs. Die Gemeinde Breitenwang hat sich auf Ini­tiative von Regina Karlen in den Dienst der guten Sache gestellt. Neben Weißenbach und Reutte wird, so hoffen die Initiatoren, auch bald Breitenwang im Außerfern positiv in der Statistik zum Wettbewerb auffallen. (hni)