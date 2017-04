Serfaus – Ein abendfüllendes Programm unter freiem Himmel – mit atemberaubenden Stunts, hochkarätigen Showeinlagen, Lichteffekten und Kulthits aus den 80er-Jahren: So haben Künstler und Akrobaten das Publikum Woche für Woche im Komperdell-Skigebiet begeistert. Die 11. Auflage der Serfauser Adventure Night stand diesen Winter unter dem Motto „Glory Days – zurück in die 80er“.

Heute Mittwoch mit Beginn um 21.30 Uhr ist die finale Show angesagt – wie immer zum Abschluss steht der Benefizgedanke im Mittelpunkt. Pfunds-Kerle-Fans kommen übrigens ab 19.30 Uhr bei der Komperdell-Mittelstation auf ihre Rechnung.

Seit Jahren werfen die Seilbahner in Serfaus-Fiss-Ladis den saisonalen Benefiz-Erlös in ein Spendenkörberl, um in Not geratene Menschen sowie sozial engagierte Organisationen zu unterstützen.

Heuer fließt das Geld an zwei Tiroler Vereine, deren wichtigste Aufgabe es ist, bedürftige Kinder bzw. Familien mit Kindern zu unterstützen: „Help for Kids“ und „Schritt für Schritt“. „Help for Kids“ wurde 2009 von Harald Lederer und Roman Ferdik gegründet. Ziel dieses Spendenfonds ist die Unterstützung kranker Kinder und bedürftiger Familien in Tirol. Die Spendengelder werden zu 100 Prozent an die Familien weitergegeben.

Der Tiroler Verein „Schritt für Schritt“ mit Sitz in Hopfgarten hilft Kindern mit Entwicklungsverzögerung und Behinderung auf ihrem Weg in eine größtmögliche Selbstständigkeit. (za)