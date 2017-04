Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Rollen tauschen, beste Freunde sein: So stellen sich viele Menschen das Leben als Zwilling vor. Doch ist das Zwillings-Dasein wirklich so schön wie im Roman „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner? Vom 10. bis 18. Juni hat man in St. Johann die Möglichkeit, es zu erfahren. Denn dort findet das 34. Internationale Zwillingstreffen statt.

„Wir rechnen damit, dass zwischen 50 und 100 Zwillingspaare zum Treffen kommen“, erklärt Max Strafinger von der Strafinger Touris­muswerkstatt im kärntnerischen Landskron. Strafinger hatte vor 34 Jahren die Idee, ein Zwillingstreffen zu organisieren. Aber wie kam es dazu? „Irgendwo hatte ich gelesen, dass jede 1000. Geburt eine Zwillingsgeburt ist. Als Touristiker dachte ich mir, dass das doch gar nicht so wenige Menschen seien, die man ansprechen kann. Dann überlegte ich mir, wie man diese Zielgruppe bedienen könnte“, erinnert sich Strafinger an die Geburtsstunde des jährlichen Zwillingstreffens, das zweimal hintereinander am selben Ort stattfindet. Das bedeutet, dass die Gemeinde St. Johann auch im Jahr 2018 zum Zwillings-Hotspot wird.

„Viele Zwillinge sind bereits Stammgäste“, spricht Strafinger aus Erfahrung. Demnach soll im Juni auch jenes männliche Zwillingspaar aus der Schweiz anreisen, das ein weibliches Zwillingspaar geheiratet hat. „Alle vier wohnen im selben Haus. Sogar ihre Zimmer sind gleich eingerichtet.“

Die meisten Zwillinge, die sich an den Treffen beteiligen, kommen aus dem deutschsprachigen Raum, nämlich aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Aber auch Geschwisterpaare aus Miami im US-Bundesstaat Florida und Paris habe Strafinger bereits begrüßen dürfen.

Das Alter der Gäste sei im Gegensatz zu deren Aussehen unterschiedlich. „Babys im Alter von acht Monaten waren schon dabei. Die ältesten Geschwister, die regelmäßig an den Treffen teilnehmen, sind 84 Jahre alt.“

TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel erhofft sich durch die Veranstaltung steigende Nächtigungszahlen. „Im Juni haben wir noch Vorsaison. Das Zwillingstreffen ist eine gute Möglichkeit, Gäste in die Region zu bringen“, sagt Riedel. Der TVB unterstützt die Veranstaltung mit „ein paar tausend Euro“.

Auch das Programm geht auf die Kappe des örtlichen Tourismusverbandes. So gebe es ein Vorprogramm von Montag bis Mittwoch, das unter anderem Wanderungen, den Infovortrag „Impressionen von St. Johann in Tirol“ und die Besichtigung einer Schnapsbrennerei beinhaltet. Die einzelnen Programmangebote kosten zwischen drei und neun Euro pro Person.

Das Hauptprogramm startet schließlich am Donnerstag, den 15. Juni. „Die Teilnahme am Hauptprogramm kostet 180 Euro pro Person, inklusive Abendessen“, sagt Strafinger. Übernachtungen in Frühstückspensionen oder Hotels müssen die Teilnehmer selbst bezahlen.

Einer der Höhepunkte stellt neben dem Jodelkurs und einem Sommerbiathlon der Trachtenabend am 17. Juni dar, an dem das ähnlichste Trachtenpärchen prämiert wird. Mehr Infos und Anmeldung unter www.zwillingstreffen.com