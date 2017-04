Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien – „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft!“ Es ist zehn Jahre her, dass diese Worte unter lautem Hammerschlag aus dem Mund des legendären Landesgerichts-Auktionators Manfred Nothdurfter letztmalig fielen. Die Zeiten haben sich geändert. Und so schielte die österreichische Justiz auf das bereits erfolgreich angelaufene Online-Versteigerungsportal der deutschen Kollegen. Die richtigen Leute am richtigen Ort sorgten 2015 dafür, dass das Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) vom Justizministerium mit der bundesweiten Umsetzung einer Gerichtsplattform für Internetversteigerungen nach dem Vorbild von eBay beauftragt wurde.

Die Plattform www.justiz-auktion.at war geboren und bereitet seither allen große Freude. Vom vierten Stock des Landesgerichts aus dirigiert Fachinspektor Mario Hofer die Versteigerungen für das ganze Bundesgebiet. Ersteigern kann man dort alles, was von Gerichtsvollziehern gepfändet oder von der Justiz sonstwie beschlagnahmt oder konfisziert wurde.

Da die Justiz ja mit allen Gesellschaftsschichten in Berührung kommt, handelt es sich teils um echte Schmankerl unter Schätzwert. OLG-Vizepräsident Wigbert Zimmermann: „Das Tiroler Sortiment war bunt. Es reichte von Damenledermänteln aus Kamel und Kojote über ein Krampuskostüm oder Brautkleider bis hin zu Champagnerflaschen, Klavieren, Rolex-Uhren oder einer Paul-Flora-Radierung.“

Einiges gab auch der automobile Sektor her. Hier war in Tirol 2016 ein Erdbeweger-Lkw um 52.300 Euro die bundesweit, schwerste, teuerste und größte Auktion. Auch ein umgebautes Rettungsauto, Bentleys oder eine Harley-Davidson waren schnell weg. Diesbezüglicher Rekord: ein VW-Bus, der über den Sofortkauf (Schätzwert plus 25 %) nach sieben Sekunden verkauft war. Ein Audi TT schaffte indes 7118 Aufrufe.

171.530 Euro konnte man so 2016 beispielsweise für Gläubiger wieder hereinbringen. Ein Betrag, der heuer bereits zur Jahresmitte erreicht sein wird. Das Ganze läuft so gut, dass die Gerichtsvollzieher nun Konkurrenz im eigenen Auktionshaus bekommen. So ermöglicht es der Gesetzgeber den Insolvenzverwaltern noch heuer, die Gegenstände aus der Konkursmasse auf der Justiz-Auktion online zum Verkauf anzubieten. Die Schnäppchenjagd geht also weiter.