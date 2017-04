Landeck – „Wir gehen schon länger mit dieser Idee schwanger“, betont Studienleiter Peter Heimerl. Seit gestern liegt die erste Ideenniederschrift auf seinem Schreibtisch. Es geht um ein weiterführendes Masterstudium für Landeck. Seit 2014 bietet die Universität Innsbruck gemeinsam mit der UMIT in der Bezirksstadt das Bachelorstudium „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ an. Die Studentenzahlen hatten bereits im ersten Jahr alle Erwartungen übertroffen. Im Herbst soll der erste Schwung an 25 bis 35 Studenten das Bachelorstudium abschließen.

Nun arbeitet man an einem weiterführenden Angebot, das die Studenten zum Master führt. „Wir sind noch sehr am Anfang“, so Heimerl. Geplant ist ein Start im Herbst 2018.

Beim Sommerfest im vergangenen Jahr hatte man zum ersten Mal vorgefühlt. Die Reaktionen der Verantwortlichen waren positiv. Nun benötigt man aber noch die Zustimmung der Rektorate, des Senats und des Landes.

Auch die Anmeldungen fürs neue Semester im Herbst laufen gut. Bis vor Ostern haben sich 15 Studenten dort registriert. Ein kleiner Wermutstropfen ist für Heimerl noch die Wohnsituation. Die Mehrzahl der Studierenden kommt nicht aus dem Oberland. Sie benötigen deshalb eine Unterkunft – nur sei das Angebot begrenzt. (mr)