Von Simone Tschol

Ehenbichl – Dass regelrechte Freudentänze und ein feierlicher Festakt keine Gegensätze sind, wurde unlängst an der Pflegeschule Reutte bewiesen. Fünf Studentinnen des Kombistudiums Pflege Tirol der Pflegeschule Reutte erhielten ihre Diplome in allgemeiner Gesundheits- und Krankenpflege überreicht. Vor einer Woche durften sie schon bei der Sponsion an der UMIT die Bachelorzeugnisse in Empfang nehmen. Die fünf jungen Frauen absolvierten in sieben Semestern eine Doppelausbildung: die Diplomausbildung im gehobenen Dienst für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege an der Pflegeschule Reutte sowie das Bachelorstudium in Pflegewissenschaft an der UMIT in Hall. Das Kombistudium Pflege Tirol als „Two in one“-Modell dauert nur sieben Semester, verlangt den Studenten allerdings größte Einsatzbereitschaft ab.

Erstmals wurde an der Pflegeschule auch die Ausbildung zur Ordinationsassistenz angeboten. 14 glückliche Absolventinnen konnten bei der Feier ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen. Sie hatten eine einjährige berufsbegleitende Ausbildung absolviert und als ganze Klasse den unglaublichen Notenschnitt von 1,15 erreicht.

Der „Luze-Ziegler-Preis“ in Form eines 200-Euro-Gutscheines für die beste Schülerin in der Diplomausbildung ging heuer an Serena Costantin, welche bei 61 theoretischen und praktischen Bewertungen den Notendurchschnitt von 1,14 erreicht hatte.