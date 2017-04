Von Wolfgang Otter

Angerberg – Wie soll es mit Angerberg weitergehen? Diese Frage stellte sich nicht nur der Gemeinderat selbst, sondern auch die Bevölkerung. Dabei geht es nicht nur um den möglichen Umbau des Gemeindeamtes, sondern auch um die Nachnutzung des Gebäudes der ehemaligen Volksschule und im weiteren Sinne um die gesamte Entwicklung des Dorfes in vielen Bereichen. Was das Gemeindehaus anbelangt, „wissen wir, dass das Gemeindeamt bislang nur mit geringsten Mitteln saniert worden ist, da fehlt es energietechnisch enorm, das Haus ist zu überdenken. Wir wollen auch eine Barrierefreiheit schaffen“, erzählt Bürgermeister Walter Osl.

Um die Bevölkerung in diese Fragen einzubinden, habe man unter dem Titel „Dorfleben im Zentrum (DiZ)“ ein Bürgerbeteiligungsmodell gestartet. Gemeinsam mit der Abteilung Dorferneuerung des Landes und der Firma „U1-Team“, die auch einen Architekten stellt, der die Planungsphasen begleitet. Den Beginn machte eine Fragebogenaktion, an der sich an die 21 Prozent der Angerberger beteiligten.

Dabei stellte sich heraus, dass 251 Personen, die an der Befragung teilnahmen, sehr gerne und 66 gerne in Angerberg leben. Für die Angerberger sind die vordringlichsten Maßnahmen der Umbau des Gemeindehauses, ein Café, mehr Grün sowie eine verkehrsfreie Zone im Dorfzentrum und der Erhalt des Lebensmittelgeschäftes. Wichtige Aufgabe sei es auch, in Hinkunft noch mehr Wohnraum für junge Angerberger anzubieten. „Die Jungen bleiben gerne im Dorf“, weiß Osl.

Jetzt werden in fünf Arbeitsgruppen die Themen vertieft. „Was noch dazugekommen ist, wäre das Generationenwohnen und die großen Themen Sakralraum und Friedhof.“

Das Thema Friedhof steht in den nächsten Jahren zur Entscheidung an, wie Bürgermeister Walter Osl berichtet. Derzeit werden die Angerberger in Angath begraben. Der dortige Friedhof wird aber zu klein, weiß Osl. Außerdem gibt es immer mehr Bewohner, die lieber in Angerberg begraben werden möchten. Damit ist das Thema Kirche verbunden, wobei man laut Osl bewusst das Thema Sakralraum genannt hat, weil das Wort „Kirchenbau in manchen Köpfen etwas Verkehrtes auslöst. Manche denken da an eine Kathedrale“, sagt Bürgermeister Osl. Dieser interreligiöse Raum könnte direkt mit dem Friedhof verbunden werden. Wie das genau ausschaut, „werden die Diskussionen aber erst ergeben“, erklärt Osl.