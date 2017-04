Wien — Sechs junge Frauen liegen nur mit knappen Höschen bekleidet auf dem Bauch: Mit diesem Foto wirbt der Unterwäschehersteller Palmers für seine „Osterhöschen". Reine Fleischbeschau, herabwürdigend und geschmacklos, meinten viele Betrachter in den sozialen Netzwerken. Was ist schon dabei, sagten andere.

Zu letzterer Gruppe gehört auch Stratosphären-Springer Felix Baumgartner. Das wäre nicht weiter von Belang — doch sein Kommentar zum Werbefoto schlug hohe Wellen. Auf Facebook stellte er sich gegen die Kritik von Puls4-Moderatorin Corinna Milborn, die das Höschenbild abgestraft hatte. Es würde sie an Menschenhandel erinnern, schrieb sie in einem Posting.

Baumgartner verband seine Begeisterung für das Werbebild mit Kritik an Milborn und deren Figur: „Schön wenn sich Zuhause wieder einige sogar zu Ostern aufregen!", schrieb er. Allen voran sei dies die „Puls-4-Infochefin und -Moderatorin Corinna Milborn — „bei der Figur auch kein Wunder!"

Sachlicher Konter in Video-Botschaft



Milborn meldete sich daraufhin ebenfalls auf Facebook zu Wort, bekräftigte ihren Unmut über das Werbefoto und reagierte in dem Video konkret und sachlich auf Baumgartners harsche Worte. Er sei nicht auf ihre Kritik an der Werbung — unpassende Ästhetik, Frauen in unpassendem Setting als „Ware" inszeniert — eingegangen, schreibt sie. Stattdessen habe Baumgartner behauptet, sie habe das Foto „wegen meiner eigenen Figur" kritisiert.

Wegen der großen Medienresonanz habe sie sich dazu entschlossen, darauf zu antworten. Er habe sich eine weibliche Kritikerin herausgesucht. Und deren Aussehen und Körper thematisiert:

„Das passiert Frauen dauernd, und es trifft alle: Zu hübsch um ernst genommen zu werden, zu blond um gescheit zu sein, zu sexy oder zu unweiblich, zu stark gehschminkt oder zu hässlich (oder mit der falschen Figur um eine Meinung zu äußern — was, mit Verlaub, wirklich zum deppertsten gehört)."

Einladung in Diskussionssendung

Baumgartners politische und gesellschaftliche Ansichten — auch über Frauen — sind weithin bekannt, einmal benutzte er den Rücken seiner damaligen Freundin als Tablett und dokumentierte das mit einem Bild auf Facebook.

Sein Kommentar sei „typisch" und trage dazu bei, Frauen einzuschüchtern, führte Milborn weiter aus. Sie wolle verhindern, dass Frauen das Gefühl hätten, sie müssten Baumgartners Schönheitsidealen genügen, um öffentlich eine Meinung zu äußern.

Darüber hinaus konterte Milborn mit einer Einladung in ihre Diskussionssendung. Baumgartner solle doch bei „Pro & Contra" über sein Frauenbild sprechen und über dessen Auswirkungen diskutieren, schreibt Milborn: „Sie sind ja schon aus dem All gesprungen. Sie sind also sicher nicht zu feig dafür — oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen." Bislang hat der Sportler nicht auf die Einladung reagiert. (tst)