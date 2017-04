Von Jürgen Bätz, dpa

Bukavu – Als Serge 15 Jahre alt war, hat er seinen Onkel und neun weitere Menschen hingerichtet. Der Junge ist ein früherer Kindersoldat aus dem Ost-Kongo. Wenn er die Geiseln seiner Miliz nicht mit der Kalaschnikow niedergemäht hätte, hätte sein Peiniger ihn zu Tode gefoltert. Mit dieser Drohung nötigte der erwachsene Kämpfer das Kind zum Morden.

Wie Tausenden anderen Kongolesen wurden Serge die Bodenschätze der Region zum Verhängnis: Gold, Diamanten, Kobalt, Coltan und andere Erze ziehen Milizen an. Die Banden beuten die Menschen aus. Mit ihren Einnahmen kaufen sie Waffen, um weitere Gebiete zu erobern.

Jeden Tag vergewaltigen Bewaffnete im Ost-Kongo Dutzende Frauen. Dorfbewohner werden versklavt oder getötet, Kinder werden von Milizen zu Mittätern gemacht. Doch trotz dieser Menschenrechtsverletzungen wandern weiter viele Mineralien aus dem Land in Zentralafrika in Laptops und Smartphones. Und damit auch zu uns nach Deutschland. Benutzt werden sie etwa für den Vibrationsalarm und in Akkus.

Bodenschätze schüren Gier der Milizen

Ein in Masse produziertes Handy, das generell ohne diese Bodenschätze aus vielen Ländern auskommt, gibt es nicht. In einem Smartphone stecken jeweils wenige Gramm von Dutzenden Mineralien. Die Telefone sollen handlich klein sein und trotzdem möglichst viel leisten. Dafür brauchen die Hersteller Stoffe wie Kobalt und das weniger bekannte Coltan. Die Mineralien sind das Doping der Mobiltelefone.

Etwa die Hälfte der weltweiten Produktion der beiden Stoffe kommt aus Zentralafrika. Kobalt wird zumeist nach Asien exportiert, Coltan geht oft nach Deutschland, weil hier ein führender Verarbeitungsbetrieb sitzt. Aus dem Erz lässt sich das grau-glänzende, seltene Metall Tantal gewinnen. Mit diesem Stoff können extrem leistungsfähige Kondensatoren hergestellt werden.

Kinder zum Morden gezwungen

Der Ex-Kindersoldat Serge war zwölf Jahre alt, als er nahe der Stadt Walikale in der Provinz Nord-Kivu von Kämpfern einer örtlichen Miliz, der Mai Mai Cheka, entführt wurde. „Das erste Mal habe ich zwei Tage nach meiner Ankunft im Lager getötet“, erinnert sich Serge. Der Umgang mit Waffen wurde ihm sofort beigebracht. „Dann musste ich eine der Geiseln der Gruppe erschießen, um zu beweisen, dass ich gut gelernt hatte.“ Das hat Methode: Die Milizen zwingen Kinder rasch, andere zu töten, damit sie sich schämen und sich nicht zurück zu ihren Familien trauen.

Die Cheka-Miliz hat es auf die Minen abgesehen. „Sie nutzen die Mineralien, um neue Waffen zu kaufen“, erzählt der heute 17-Jährige. Serge heißt in Wahrheit anders. Er spricht ruhig, aber teilnahmslos, um den Hals hat er einen Rosenkranz hängen. Die Miliz habe in den umliegenden Dörfern Arbeiter für die Minen zwangsrekrutiert, darunter auch Kinder. Sie mussten Gold, Diamanten und Coltan fördern. «Wenn die Leute nicht gut gearbeitet haben, dann haben wir sie erschossen.»

Wie viele Menschen Serge getötet hat, kann oder will er nicht sagen. „Wenn wir ein Dorf angriffen oder gegen die Armee kämpften, haben wir auch Granaten eingesetzt. Da haben wir keine Leichen gezählt.“ 2016 gelang Serge während eines Gefechts die Flucht.

Mit bloßen Händen nach Schätzen graben

Jetzt lebt der Teenager in der Stadt Minova in der Provinz Süd-Kivu in einem Traumazentrum der Caritas. Es wird vom katholischen Hilfswerk Missio unterstützt. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef, die Caritas und andere haben seit 2004 rund 20.000 früheren Kindersoldaten die Möglichkeit eröffnet, ihre Vergangenheit zu verarbeiten und ein normales Leben zu beginnen.

Minova liegt auf einer Anhöhe am malerisch schönen Kivusee, der etwa fünf Mal so groß ist wie der Bodensee. Die Hügel leuchten saftgrün, die Erde ist fruchtbar im Ost-Kongo. Ohne großes Zutun wachsen Bananenstauden, Maniok, Bohnen und Süßkartoffeln. Am Rand der Feldwege grasen Rinder und Ziegen. Doch die Idylle trügt. Gerade die Provinzen Nord- und Süd-Kivu sind das Zentrum der Gewalt im Kongo. Und das trotz einer der größten UN-Friedensmissionen mit etwa 20.000 Blauhelmsoldaten. Der Staat ist schwach und korrupt, die Justiz eine Farce. Die Menschen sind den Konflikten ausgeliefert.

Befeuert wird die Gewalt von der Gier nach den Bodenschätzen. Man muss vielerorts nur in Flussbetten suchen oder etwas graben. Eine Mine besteht im Ost-Kongo oft nur aus einem Loch im Boden oder im Fels. Die Menschen buddeln dann einfach mit der Hand.

Die weniger Armen nehmen Schaufel oder Hammer zur Hilfe, Maschinen sucht man hier vergeblich. Mushamuka Mweze ist ein solcher „Creuseur“, abgeleitet vom französischen Wort „ausgraben“.

Polizei kontrolliert mit Panzerfaust

„Ich komme seit 16 Jahren in die Mine“, sagt der 25-Jährige. Mit Hammer und Meißel bearbeitet Mweze stoisch die Felsen in der Zola-Zola-Mine rund drei Stunden westlich der Stadt Bukavu. Es ist Knochenarbeit, sechs Tage die Woche, elf Stunden pro Tag. „Manchmal finden wir viel, manchmal gar nichts“, sagt er. Meist verdient er so pro Woche umgerechnet zwischen 10 und 20 Euro. „Wir müssen in den Minen arbeiten, um zu überleben. Es gibt keine anderen Jobs.“

Zola-Zola ist für kongolesische Verhältnisse ein guter Arbeitsplatz, denn in der Mine ist der Abbau des Zinnerzes Kassiterit und von Coltan legal. Die Arbeiter müssen nur die korrupte Minenaufsicht fürchten, nicht aber bewaffnete Gruppen. Die Sicherheitskräfte versuchen, die Minen vor den Milzen zu schützen: Den Eingang des nahen Ortes Nzibira verstellt eine Straßensperre, im Dorf wird mit Panzerfaust patrouilliert.

Im Kongo verdienen nach einer Schätzung des geologischen Dienstes der USA bis zu zwei Millionen Menschen ihr Geld mit dem Abbau von Mineralien. Wegen der Konflikte gibt es im Ost-Kongo kaum industrielle Minen. Experten des belgischen Instituts Ipsi haben in der Region mehr als 2000 kleine Minen wie jene in Zola-Zola gezählt. Etwa jede zweite wird demnach von einer Miliz oder von Soldaten kontrolliert. Die meisten Abbaustätten sind illegal, was bewaffneten Gruppen die Ausbeutung erleichtert. Arbeiter müssen dort bei vorgehaltener Kalaschnikow für gefundene Mineralien „Steuern“ zahlen.