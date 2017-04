Schwaz, Entesekera – Die Zillertaler Ärztin Maria Schiestl betreut seit dem Jahr 2005 ein Krankenhaus im Süden von Kenia. Ihre Turnusausbildung hat sie am Bezirkskrankenhaus Schwaz absolviert. Seither besteht eine enge Verbindung zwischen den beiden Krankenhäusern. Margit Holzhammer (Geschäftsführerin des KH Schwaz) hat nun das Partnerkrankenhaus in Afrika besucht.

Es ist ein herzliches Wiedersehen. Dieses Mal endlich in Kenia. „Schön, dass ihr es geschafft habt“, freut sich Maria Schiestl über den Besuch und gleich noch einmal über ein paar mitgebrachte kulinarische Schmankerln aus der Tiroler Heimat. „Maria und ihr Team leisten großartige Arbeit. Im Gesundheitsbereich, aber auch in der Bildung, ganz besonders, was die Rechte der Frauen angeht. Davor habe ich größten Respekt“, schildert Margit Holzhammer, die sich einige Tage lang Alltag und Herausforderungen im 20-Betten-Landkrankenhaus anschauen durfte.

Maria Schiestl kocht Kaffee. Das dampfende Getränk bleibt allerdings zum Auskühlen am Küchentisch stehen. Der erste offizielle Weg führt sie nämlich vorher wie jeden Tag zur offiziellen Morgenbesprechung im Gesundheits- und Bildungszentrum in Entesekera. Am großen Tisch wird mit dem ganzen Team der Tag geplant und nachbesprochen.

Maria Schiestl ist zwar bereits in Pension, betreut aber nach wie vor mit Herz und Seele das Projekt in Kenia. Nach der Besprechung hat sie Zeit für ihren Kaffee. Sie trinkt ihn ohnehin lieber ausgekühlt. Bald macht sie sich wieder auf, diesmal, um nachzusehen, wie die Arbeiten an der Quelle vorangehen. Wasser gibt es in Entesekera genug, es ist allerdings so eisenhaltig, dass nach einiger Zeit Dinge wie Geschirr oder Kleidung einen orangen Farbton annehmen. Ein Filter soll das ein wenig verbessern. Dazu sind gerade Arbeiter aus Nairobi vor Ort, die gemeinsam mit dem Hausmeister daran arbeiten.

Heute steht außerdem eine „Mobile Clinic“ auf dem Programm. Das Einzugsgebiet des Krankenhauses ist so groß wie Vorarlberg. Fünf Außenposten gibt es, die einmal pro Monat angesteuert werden. Heute geht es 60 km über Staubpisten ins Gebiet der Loita-Massai. Besonders Frauen mit kleinen Kindern nutzen das Angebot. Gegen Mittag geht es los, vorher sind die Frauen nämlich fürs Melken, Kochen, Wasserholen, Kinderbetreuen und sogar Hausbauen zuständig.

Neun Menschen werden mit dem Ambulanzauto mitfahren. Ordentlich durchgeschüttelt und staubig kommt das Team auf der Hochebene an. Vorerst nur von einigen Gazellen skeptisch beäugt.

Nach und nach kommen die Frauen mit ihren Kindern zum Treffpunkt. 25 sind es am heutigen Tag. Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen werden durchgeführt, die Kinder gewogen und geimpft. Ernährungs-, Gesundheits- und Hygienethemen werden außerdem besprochen. Jede Frau bekommt ein Moskitonetz, sind Kinder unterernährt, wird auch Aufbaunahrung verteilt. Als alle versorgt sind, löst sich das bunte Treffen auf. Eine der schwangeren Frauen wird ein Stück im Auto mitgenommen. Auf dem Heimweg gibt es noch einen kurzen Zwischenstopp auf einem Bauernhof. Zwei Kinder hier wurden noch nicht vollständig geimpft. Das wird nun nachgeholt.

Die Sonne ist längst untergegangen, als das Team wieder im Gesundheitszentrum in Entesekera eintrifft. (TT)