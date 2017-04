Von Marco Witting

Zirl – Rund 6500 Menschen wohnen in Tirol in einem Wohn- oder Pflegeheim – das sind etwas mehr, als Reutte Einwohner hat. Die 88 Einrichtungen im ganzen Land sind damit Zuhause, Pflegestätte, Arbeitsplatz (für weitere 5200 Menschen, wobei 3700 in der Pflege arbeiten) und Wirtschaftsfaktor gleichermaßen. Die ARGE Tiroler Altenheime fasst die Heime zusammen und will sie gemeinsam in die Zukunft führen. In Zirl wurde jetzt ein Büro des Dachverbandes eröffnet.

Im Verband zusammengefasst sind ganz unterschiedliche Strukturen und Einrichtungen. Vom kleinsten selbst organisierten Heim in Bad Häring (21 Bewohner) bis zum größten in Lienz (243 Bewohner) gibt es naturgemäß ganz verschiedene Herangehensweisen, Probleme und Herausforderungen für die Heime. Ein zentrales Thema, das aber alle betrifft: das Personal. Robert Kaufmann, Heimleiter in Zirl und Obmann der Arge, erklärt, dass es hier zwar „sicher durch die Pflegestiftung Tirol eine Entspannung“ der Situation gegeben habe. Teilweise gibt es regional aber noch immer das Problem, genügend Kräfte im Pflegebereich zu bekommen. „Es geht aber natürlich auch darum, die vielfältigen Aufgaben, die sich laufend verändern, abzudecken und die Mitarbeiter in der Ausbildung vorzubereiten und dann auch zu halten“, erklärt Vorstandsmitglied Reinhard Griener, Prokurist bei den Innsbrucker Sozialen Diensten. Gerade hier wirke sich eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Einrichtungen positiv aus. Die Personalprobleme seien oft regional sehr unterschiedlich – aktuell sei Kitzbühel „so ein Bereich“, wo es Engpässe gebe. Klar sei aber auch, dass vor allem Frauen im zweiten Bildungsweg im Pflegebereich arbeiten und diese eben nur sehr lokal ihren Arbeitsplatz wählen.

Auch der Druck hinsichtlich der Bettensituation in den Heimen sei „geringer, als er schon war“, wie Kaufmann erklärt. Das hänge vor allem mit dem verstärkten Ausbau anderer Pflegemodelle zusammen. Aber auch hier, etwa im Bezirk Reutte, gibt es Platzprobleme. „Wir sind sehr häufig dann mit Notsituationen konfrontiert, etwa wenn die 24-Stunden-Pflege ausfällt. Und dann muss es schnell gehen“, sagt Paul Barbist, Heimleiter im Seniorenzentrum Reutte.

Die bessere Vernetzung untereinander soll hier Ressourcen freisetzen. Und auch eine bezirksübergreifende Unterbringung sei wünschenswert, hieß es teilweise aus dem Vorstand. Eine übergeordnete Struktur brauche es aber nicht. Mit einem Tag der offenen Tür wurde gestern das Büro in Zirl eröffnet. Was bisher oft privat von den Vorstandsmitgliedern organisiert wurde, soll jetzt einen professionellen Rahmen bekommen. Von hier aus sollen künftig die Weiterentwicklung und Optimierung der Altenpflege in Tirol gesteuert werden.