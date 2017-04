Aurach – Schnee noch Ende April ist, wie in den vergangenen Tagen gesehen, nicht ungewöhnlich. Dass es das schon früher gab und in einem größeren Ausmaß, zeigt sich an der Pfarrkirche in Aurach. An der Außenmauer ist eine Markierung angebracht, welche die Schneehöhe am 24. April 1817 zeigt, also vor genau 200 Jahren. Die Markierung liegt bei unglaublichen 2,70 Metern Höhe.

„Schriftliche Aufzeichnungen gibt es darüber bei uns im Dorf keine, lediglich ein paar Bilder von damals“, berichtet Ortschronist Rupert Auf­schnaiter. Die Markierung wirke inzwischen etwas höher, weil sich die Umgebung der Kirche verändert hat. „Die 2,7 Meter ab der Grasnarbe werden aber stimmen“, sagt Aufschnaiter. Nicht nur in Aurach, in ganz Tirol gibt es Überlieferungen von enormen Schneemengen an diesem Tag. Der Grund dafür liegt wohl in einem Vulkanausbruch in Indonesien im Jahr 1816. Es ging als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichtsbücher ein. (aha)