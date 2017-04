Kramsach – Ungewöhnlicher Anblick vor dem Gemeindeamt in Kramsach – seit gestern steht dort nämlich ein Wohnwagen. Der soll in den kommenden Tagen Werbung für die im Februar dieses Jahres gestartete Gemeindeentwicklung machen. Als zweiter Schritt folgt nämlich die Bürgerbeteiligung, die so genannte Soll-Analyse.

Die Ist-Analyse mit der Faktenaufnahme und der Sichtung der bestehenden Konzepte läuft parallel. Jetzt haben die Bürger mehrere Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Sie können zum Beispiel am 24. und 26. April um jeweils 18 Uhr zu einem der Workshops in den Festsaal der Volksschule Kramsach kommen oder aber auch das „CommunAPP“ benutzen. „Das läuft bereits und bietet die Möglichkeit, online über das Handy Informationen zu schicken und mit anderen zu diskutieren“, weiß Julia Seidl von der Communalp Projektkommunikation.

Weiters gibt es den Commun­alp-Postkasten, der bei der Gemeinde aufgehängt wird. Dort können die Bürger die Postkarten, die ab nächster Woche an jeden Haushalt zugestellt werden, ausfüllen und einwerfen oder aber auch direkt an die Commun­alp schicken.

Seidl: „Die Kramsacher haben nun also die Möglichkeit, in ihrer Gemeinde und bei der zukünftigen Entwicklung mitzureden und Ideen einzubringen. Diese werden in Maßnahmen umgewandelt und in Projekten von der Gemeindevertretung gebündelt und sollen nach und nach umgesetzt werden.“

Infos gibt es aber auch im Wohnwagen, der kommenden Montag bis Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat. (mm)