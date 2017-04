Von Liane Pircher

Innsbruck — In Zeiten wie diesen — nach der medialen Aufregung rund um den Ausgang des türkischen Referendums vor einer Woche — ist es nicht einfach, mit türkischstämmigen Menschen ins Gespräch zu kommen. Schon gar nicht für eine Dame von der Zeitung. Egal, ob im türkischen Obstgeschäft, im Kebab-Laden oder einfach eben auf der Straße vor der Moschee. Überall spricht Verunsicherung aus den Gesichtern der Leute: „Momentan ist es schwierig, offen über uns Türken zu reden. Seit dem Referendum steht alles kopf und wir sind ein gespaltenes Volk", erklärt ein 30-jähriger Automechaniker mit türkischen Wurzeln. Gräben würden sich durch ganze Familien ziehen.

Dass jetzt auch noch innenpolitisch darüber diskutiert wird, ob es hierzulande Versäumnisse in der Integration gegeben habe, sorgt bei den allermeisten für Achselzucken. „Was sollen wir sagen? Wir fühlen uns als Tiroler, wollen aber unsere türkischen Wurzeln pflegen", sagt eine Gruppe junger Männer. Momentan würden alle Türken in einen Sack gesteckt. Die Mehrzahl der Befragten meinte, dass die meisten Austro-Türken gut integriert seien. Ausnahmen gebe es immer. Auch am Fußballplatz. Hier würde am ehesten zwischen „den Türken" und „den Tirolern" unterschieden. Fehler würden hier auf beiden Seiten gemacht. Allzu viel darüber reden will aber niemand.