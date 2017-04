Von Helmut Wenzel

Silz, Zams, Leutasch – Großartiger humanitärer Einsatz bewahrt einen heute 53-jährigen Mann aus der Kolonistensiedlung Pozuzo (Peru) vor dem Ruin. Franz Josef Schuler, dessen Urgroßeltern aus Tirol ausgewandert sind, wuchs mit sieben Geschwistern auf einem Bergbauernhof nahe Pozuzo auf. Bildung war Luxus, er lernte nur das Allernötigste. Die Familie lebte von Rinderzucht, Franz Josef hütete bis zu 180 Tiere.

„Beim Rindertreiben vor sieben Jahren bin ich einem rabiaten Stier nachgelaufen“, erzählt er. Das Unglück passierte in Sekundenbruchteilen: Der Rinderhirte stolperte, stürzte und prallte mit der rechten Hüfte auf einen Holzstock. So heftig, dass er Tag und Nacht an Schmerzen leiden musste. „Und ich konnte nur noch krumm gehen.“

An eine ärztliche Behandlung war selbst in der Hauptstadt Lima nicht zu denken. „Vielleicht gibt es irgendwo eine private Klinik, die mir eine Hüftgelenksprothese einbauen könnte. Aber für mich ist das unbezahlbar.“

Also humpelte und litt Franz weiter. Er konnte kaum arbeiten und Geld für seine Gattin und zwei Kinder verdienen. Im Haus war der Strom abgeschaltet, weil er die Rechnung nicht bezahlen konnte.

2014 haben Elinor und Kurt Kluckner aus Leutasch eine Reise durch Südamerika gemacht. In einem Tal bei Pozuzo trafen sie Franz. „Warum gehst du so krumm? Du musst dich operieren lassen“, rief ihm Kurt Kluckner zu. „Wir wollten ihm unbedingt helfen“, betonten die Kluckners. Der Weg bis zur konkreten Hilfe war allerdings mit Hürden gepflastert. Allein die Beschaffung eines Reisepasses in Lima war „ein unvorstellbar mühsamer Marsch“.

Zahlreiche Anfragen bei Tiroler Institutionen und Vereinen um Unterstützung blieben zunächst ohne Erfolg. Bis es zum Treffen mit Freundeskreis-Obmann Rudi Heinz aus Silz und dessen Tochter Caroline kam. Gemeinsam setzte man alle Hebel in Bewegung und lukrierte Spendengelder, um dann die Hüft-Operation im Krankenhaus St. Vinzenz für April fixieren zu können.

Elf Tage blieb der Patient aus Pozuzo im Zammer Spital. „Ich glaube, die Ärzte haben Hervorragendes geleistet und es ist alles gut gelaufen“, resümierte er bei einem gemütlichen Treffen bei den Kluckners in der Leutasch. Dort bleibt er noch ein paar Wochen und macht ein Reha-Programm.

Kurt Kluckner denkt auch schon an die berufliche Zukunft des 53-Jährigen, der in Peru keine Pension bekommt. „Ich möchte nicht, dass er wieder schwere körperliche Arbeit leistet.“ Franz Josef Schuler soll künftig einen Dienstleistungsjob mit einem Pkw machen, um Geld zu verdienen. Autofahren wird er demnächst bei seinem Tiroler Gastgeber lernen.