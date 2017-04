Elbigenalp – Bei der Fachschule für Kunsthandwerk und Design in Elbigenalp – den meisten noch immer als Schnitzschule geläufig – könnte die Freude nicht größer sein. Der Anlass dafür sind deutlich steigende Anmeldezahlen. Bei der ersten praktischen Aufnahmeprüfung im Februar konnten bereits über 30 Bewerberinnen und Bewerber an der Schule begrüßt werden.

Die Kriterien für eine Aufnahme erfordern von den Mädchen und Burschen in erster Linie viel Talent und Kreativität im gestalterischen Bereich. „Das ist für manche eine große Herausforderung. Eine Hürde, die nicht von allen gemeistert wird“, merkt Direktor Ernst Hornstein an.

Immerhin soll in den vier Jahren des Schulbesuchs ein möglichst hohes Maß an Kompetenzen vermittelt werden, damit die jungen Menschen am Arbeitsmarkt oder in einer weiteren schulischen Laufbahn wirklich beste Chancen haben.

Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Höchstschülerzahlen jetzt aufgestockt. „Es freut uns, dass wir somit in der Bildhauerausbildung noch zwei oder drei Plätze anbieten können. Interessierte Schüler oder Schülerinnen können gerne im Sekretariat der Fachschule Informationen einholen“, so Hornstein. Das Sekretariat ist unter Tel. 05634/6226 bzw. office@schnitzschule.at erreichbar. (TT, fasi)