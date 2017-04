Von Simone Tschol

Ehrwald – Sie misst zirka zwölf mal elf Meter, ihr Kern besteht aus einem doppelten, begehbaren Metallnetz, und sie ist derzeit das Reizthema in der Zugspitzgemeinde Ehrwald: die vom TVB geplante neue Aussichtsplattform am so genannten „Stotza Gufl“ nahe der Seebenalm.

Für TVB-Ortsobmann Ronald Oberreiter stellt das Projekt eine einzigartige Möglichkeit dar, den Wanderern jene Aussicht zu bieten, die sonst nur Klettersteigbenützern vorbehalten ist. „Die Plattform bietet am Ende des Seebenklettersteiges einen gewaltigen Blick auf den über 100 Meter frei abfallenden Wasserfall, den Klettersteig und das Ehrwalder Becken“, beschreibt Oberreiter die Idee.

Inzwischen macht sich Widerstand breit. Eine Gruppe von Ehrwaldern hat sich zusammengetan und Unterschriftenlisten aufgelegt. „Wir haben inzwischen 250 Mitstreiter“, erklärt Thomas Zirknitzer auf Anfrage der TT und konkretisiert: „Wir lehnen das Projekt ab, weil es inmitten unserer wunderschönen Natur keine zusätzlichen Attraktionen braucht.“ Es gebe in Ehrwald sicher hundert Aussichtspunkte, die es wert seien, aufgesucht zu werden. Zirknitzer: „Wenn man da überall eine Aussichtsplattform bauen würde, na dann gute Nacht.“ Von politisch grüner Gesinnung will sich die Protestgruppe ebenso distanzieren, wie vom Vorwurf, „gegen den Tourismus“ zu sein. Zirknitzer: „Wir leben alle vom Tourismus. Aber wir wollen eine letzte Ecke, die unverbaut bleibt. Wenn man ein paar Meter hinter der Felskante bleibt, sieht man gleich viel.“ Seiner Einschätzung nach sei inzwischen die Hälfte der Dorfbewohner „stinksauer, weil es den Anschein hat, dass alles über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden wird“.

Oberreiter, der laut eigener Aussage aus den sozialen Medien von der Unterschriftenaktion erfahren hat, will das so nicht stehen lassen: „Vorneweg – für mich ist das kein Genickbruch, wenn die Aussichtsplattform nicht kommt. Aber wir sind als TVB-Organe gewählt worden, um Akzente im Tourismus zu setzen. Und diese Plattform wäre so ein Akzent.“ Wenn es so eine Petition gebe, könne man auch darüber reden, zeigt sich Oberreiter gesprächsbereit. Er gibt jedoch zu bedenken, dass das Projekt in mehreren Gremien positiv bewertet wurde und auch die Projektierung bereits Geld gekostet habe. Und dass es sich beim Seebenseegebiet um ein letztes Fleckchen Paradies handle – daran hat Oberreiter so seine Zweifel. „Unterhalb des Felsen ist die Wasserfallrunde, ein beliebter Themenweg. Oben, zur Seebenalm, kann man schon von einer Touristenautobahn sprechen. Und der Seebensee selbst ist ohnehin das Highlight. Ich bin auch deshalb für das Projekt, weil es die Situation in diesem Gebiet ein wenig entzerren würde.“

Zirknitzer und seine Mitstreiter geben aber nicht auf: „Wir bekommen auch viele Rückmeldungen von den Gästen. Die Naturliebhaber lieben die Natur und brauchen keine Liegestühle und Aussichtsplattformen. Stahlkonstruktionen haben sie in den Städten genug. Auch eine Förderung des Landes – egal in welcher Höhe – darf kein Ansporn für Bauwerke mitten im Paradies sein“, bekräftigt Zirknitzer und fügt hinzu: „Am 12. Mai gibt es eine Sitzung. Da können wir laut Bürgermeister unsere Argumente vorbringen.“ Wer sich selbst ein Bild vom geplanten Projekt machen möchte, wird auf YouTube unter dem Suchbegriff AdleraugeTZA fündig.