Von Christoph Blassnig

Lienz – Erstmals wurde der Traditionstag in der Haspingerkaserne am Freitagvormittag um eine öffentliche Leistungsschau ergänzt. Die Neuausrichtung des Bundesheeres beschert dem Jägerbataillon 24 (JgB24) in Lienz in den nächsten beiden Jahren nicht nur neue Ausrüstung und Fahrzeuge; es wird intensiv um Interessenten geworben, die in den Heeresdienst wechseln möchten.

Und das mit Erfolg: „Seit dem letzten Traditionstag vor einem Jahr haben wir 34 Neuaufnahmen in unsere Reihen vorgenommen“, erklärt dazu Oberstleutnant Bernd Rott. Insgesamt werden beim Jägerbataillon 24 in St. Johann und Lienz 248 neue Stellen besetzt, die Hälfte davon in Lienz. „Für eine strukturschwache Region ist das ein kräftiger Impuls“, meint Rott. Das Werben um Neulinge, Um- oder Wiedereinsteiger obliege der Kaserne vor Ort. Daher arbeitet man noch intensiver als früher mit Schulen zusammen. Einmal im Monat hält man auch am Arbeitsmarktservice in Lienz eine Informationsveranstaltung ab.

Ein Beispiel zeigt, wie schnell, unbürokratisch und persönlich zugeschnitten agiert wird: Innerhalb von nur zwei Wochen konnten für einen nach seinem Zivildienst monatelang Arbeitslosen alle Formalitäten erledigt werden. Anfang Mai rückt der junge Mann ein und beginnt dann im September mit der 18-monatigen Kaderausbildung.

Anwesend war bei der Leistungsschau auch ein Soldat des Jägerbataillons, der in Afghanistan Teil einer sechsköpfigen Ausbildertruppe aus Österreich und Deutschland war. Beim heurigen Festakt zum Traditionstag war wegen ihres schlechten Zustandes zum letzten Mal die Feldstandarte „2. Regiment Tiroler Kaiserjäger“ in Lienz zu sehen.