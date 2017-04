Zirl – Die Neue Heimat Tirol (NHT) hat am Wiesenweg in Zirl eine neue Wohnanlage mit insgesamt 21 Mietwohnungen plus Tiefgarage errichtet. Acht Wohnungen in der Passivhausanlage sind als betreubare Einheiten für ältere Menschen vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt 3,0 Mio. Euro. Nach knapp 15 Monaten Bauzeit wurden die neuen Wohnungen gestern feierlich an die künftigen Bewohner übergeben. Die Marktgemeinde Zirl hatte einen Bauträgerwettbewerb durchgeführt, aus dem die NHT als Sieger hervorging. „Die Bruttomiete beträgt 6,96 Euro/m², das sind bei einer Zweizimmer-Wohnung rund 374 Euro warm“, sagt BM Thomas Öfner, „entsprechend schnell waren die Wohnungen vergeben“. (TT)