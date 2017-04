Von Harald Angerer

Kitzbühel — Wer ist sie nun, die Schönste im Land Tirol. Samstagabend wurde die Frage geklärt, zumindest für die nächsten zwölf Monate. Alexandra Pahr heißt die Siegerin der heurigen Miss-Tirol-Wahl. Sie konnte sich auf dem Laufsteg im Casino Kitzbühel gegen zwölf weitere Kandidatinnen durchsetzen. Sie löst damit Isabella Wolf aus Scharnitz ab, welche im Vorjahr auch schon in Kitzbühel triumphierte.

„Ich freue mich sehr, die neue Miss Tirol zu sein. Vor allem hier in meiner Heimatstadt zu gewinnen, ist schon etwas ganz Besonderes", freut sich Pahr in einer ersten Reaktion nach der Wahl. Die Familie und viele Freunde waren in das Casino gekommen, um ihr die Daumen zu drücken und sie lautstark anzufeuern. „Das hat mir auch sehr viel Rückhalt gegeben", sagt die 23-jährige Studentin, die im Winter auch als Skilehrerin im benachbarten Reith b. K. tätig ist.

Auf das bevorstehende Jahr als Miss Tirol freut sie sich schon sehr, vor allem, dass sie viele Leute kennen lernen und neue Erfahrungen sammeln kann. Zur Miss-Wahl gebracht hat sie der Miss-Tirol-Wahl-Veranstalter und Kitzbüheler Helmut Gruber selbst. Erstmals getroffen habe sie ihn aber nicht in Kitzbühel, sondern in Lignano am Strand. „Wir sind da ins Gespräch gekommen und ich habe mir das gut überlegt", schildert die Kitzbühelerin. Sie studiert Sport- und Eventmanagement und Int. Wirtschaftswissenschaften. Wie es ist, im Rampenlicht zu stehen, konnte sie auch schon bei der Formel 1 in Spielberg erleben, als sie an der Seite von Lewis Hamilton stehen durfte.

Der zweite Platz ging an die hübscheste Polizistin Tirols. Maria Hackl aus Haimingerberg musste sich der Kitzbühelerin Pahr aber auf dem Laufsteg geschlagen geben. Die 13 Kandidatinnen präsentierten sich sowohl in Tracht, in aktueller Mode und im Bikini den strengen Augen der zehn-köpfigen Jury.

Doch nicht nur die Optik zählte, in kurzen Interviews mussten sich die Kandidatinnen vorstellen. Pahr und Hackl werden Tirol bei der Miss-Austria-Wahl am 6. Juli im Casino in Baden vertreten. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Miss Tirol 2016, Isabella Wolf, das Krönchen an Pahr übergeben. „Es war ein schönes Jahr, in dem ich viel erleben durfte. Schade, dass es schon vorbei ist. Ich freue mich aber sehr für die neue Miss Tirol", sagt Wolf.

Äußerst erfreut zeigt sich auch Missen-Macher Helmut Gruber über den Sieg einer Kitzbühelerin. „Das ist natürlich immer etwas ganz Besonderes", betont Gruber. Nichts entlocken lassen wollte sich der Missen-Macher aber über seine Zukunft. Dies war nun schon seine bereits 41. Miss-Tirol-Wahl. Ob es ein 42. Mal geben wird, lässt er noch offen. Die Entscheidung ob er mit den Misswahlen weitermacht, werde nach dem Sommer fallen, betont Gruber.