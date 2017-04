Von Michael Mader

Kufstein – Die Caritas erweitert ihr Angebot und bietet in Kufstein eine wöchentliche Sozial-Beratung für Menschen in Notlagen an. Dass dies notwendig ist, unterstreicht der Salzburger Caritas-Direktor Johannes Dines: „Rund 100.000 Personen in Tirol gelten als armutsgefährdet. Größere finanzielle Ausgaben werden hier schnell zum Problem. Rechnungen können nicht rechtzeitig bezahlt werden, das Geld für Urlaube oder neue Kleidung fehlt oft gänzlich.“ „Die Brief­e, die wir bekommen, werden immer mehr“, bekräftigt Kufsteins Stadtpfarrer Thoma­s Bergner.

Österreich werde immer reicher, aber es würden nicht alle davon partizipieren. Die soziale Not an der unteren Einkommensgrenze werde sich verschärfen, „aber es geht nicht nur um Randgruppen, die Not reicht schon bis in das, was wir früher Mittelstand nannten“, sagt Dines.

Die anonyme Beratung der Caritas in Kufstein wird in Zusammenarbeit mit den Pfarren des Dekanats Kufstein angeboten. Unterstützt bzw. beraten wird beispielsweise bei Rechtsfragen und Arbeitslosigkeit. Die Einrichtung hilft mit finanziellen Zuschüssen, Kleidergutscheinen, Heizkostenzuschüssen oder Schulstarthilfen. Leider würden die Menschen laut Dines oft erst kommen, wenn es schon fast zu spät ist, oder eben aus Scham gar nicht.

Die Beratung bei der Pfarre St. Vitus findet jeden Dienstag von 8 bis 12 Uhr durch Heidi Risslegger oder ihre Kollegin Stefanie Wolf statt. Termine bzw. weitere Infos können unter 05332/70813 oder kufstein@caritas-salzburg.at eingeholt werden.