Von Agnes Dorn

Stams – Die Bedeutung des Stamser Zisterzienserstifts hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert und heute beinhaltet der altehrwürdige Gebäudekomplex unter anderem Ordenssitz, Schul- und Wohnstätten sowie die kulturelle Wirkstätte des Stiftes. Als Bindeglied zwischen dem Stift und der Bevölkerung bewährt sich dabei schon seit Jahren der Verein Freundeskreis Stift Stams, der kürzlich zur Jahreshauptversammlung lud.

„Der Freundeskreis ist unsere Verbindung mit der Außenwelt“, dankte Abt German Erd dem Vorstand und den Mitgliedern für ihr stetiges Bemühen um die Belange des Stifts. Dem Verein, gegründet 1994 vom damaligen Abt Josef Maria Köll, fühlen sich heute 850 Mitglieder verbunden. Neben den zahlreichen Aktivitäten wie der Unterstützung des Konvents bei der Organisation und Ausrichtung diverser Veranstaltungen leistet der Verein auch seinen finanziellen Beitrag zum Erhalt des kulturellen Zentrums: So konnten mit den rund 22.000 Euro Mitgliedsbeiträgen des vergangenen Jahres unter anderem auch das neueste Buch über das Stift von Michael Forcher und das ebenfalls neu erschienene Orgelbuch sowie einige Restaurierungsarbeiten mitfinanziert werden. Auch für das heurige Jahr werden vom Verein wieder 20.000 Euro an Investitionen ins Stift budgetiert.

Bei der Wahl des Vorstands wurden der langjährige Obmann Paul Ganzenhuber, sein Stellvertreter BH Raimund Waldner, Geschäftsführerin Isolde Woolley, Schriftführer Werner Schwarz sowie Kassier Michael Falkner in ihren Funktionen bestätigt.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung lud der Freundeskreis in den Bernardisaal, wo Gerichtsgutachter Primar Reinhard Haller über die Macht der Kränkung sprach. „Wir Psychiater sind von Beruf ja eigentlich Geschichtenerzähler“, leitete der Chefarzt des Krankenhauses Maria Ebene seinen Vortrag ein, in dem er auch Analysen über den Zeitgeist zum Besten gab: „Der Narzissmus, der ursprünglich eine Sünde war, ist heute ein gesellschaftliches Ideal. Donald Trump wurde nicht trotz, sondern gerade wegen seines Narzissmus gewählt“, befand der Psychiater, der in der heutigen Gesellschaft eine Zunahme der Kränkbarkeit ortet. Kränkungen bei sich selbst und anderen zu hinterfragen sieht er jedoch als Chance und zugleich als perfektes „Empathietraining“.

Zeitnah zu Hallers Vortrag gab es im Stift dann beste Gelegenheit, Empathie mit dem leidenden Jesus zu üben: Der siebenteilige Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri“ von Dietrich Buxtehude wurde am Sonntag in der Basilika vom Chor der Stiftsmusik Stams gemeinsam mit einigen Solisten und einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Stiftskapellmeister Fr. Martin Anderl zur Aufführung gebracht.