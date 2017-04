Lienz – In der Lienzer Rosengasse, direkt vor der Madonna-Apotheke, haben die Arbeiten am neuen Stadtbrunnen begonnen. Mit Bagger, Presslufthammer und Schaufeln ging es der Asphaltdecke an den Kragen. Der Unterbau ist im Entstehen. So modern der Brunnen in technischer Hinsicht ist, so historisch wird sein Aussehen sein. Es ist einer alten Pferdetränke nachempfunden, die vor 100 Jahren einmal an der gleichen Stelle stand. Alte Fotos davon sind noch vorhanden.

Eigentlich wollte die Rosengasse-Gemeinschaft lieber einen runden statt eines eckigen Brunnens. Doch das Denkmalamt trat für die historische Form ein: länglich und etwa 75 Zentimeter hoch. Der Brunnen wird aus Metall bestehen.

Ursprünglich waren die Kosten mit 55.000 Euro budgetiert gewesen. Während der Planung ergaben sich jedoch höhere Summen, sodass der Stadtbrunnen rund 65.000 Euro kosten wird. Der Brunnen soll bis Juni fertig sein. Es bleibt in der Rosengasse also noch einige Zeit laut. (co)