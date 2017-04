Von Christoph Blassnig

Gaimberg – Die Alpenraute ist eine traditionsreiche Bergsteigervereinigung. In der letzten Jahreshauptversammlung wurde der Name eines Mitglieds des vierköpfigen „Senior-Express“, der aus vier Männern besteht, besonders erwähnt. Immerhin hat Sepp Mühlmann (70) aus Gaimberg in den vergangenen Jahrzehnten eine Distanz von über fünf Millionen Höhenmetern zurückgelegt. „Und das allein im Aufstieg, zu Fuß oder mit den Skiern“, wie er erzählt. Den Abstieg also niemals mitgerechnet.

Aufgewachsen auf einem Bergbauernhof, war er von Kindheit an anstrengendes Aufsteigen und Arbeiten gewöhnt. „Zehn Jahre habe ich dann als Maurer auf dem Bau gearbeitet. Da war fast nichts mit Berggehen.“ Als er den Beruf wechselte und jährlich 50.000 Kilometer im Auto zurücklegen musste, fand der Familienvater in der Natur seinen Ausgleich. Bis heute hat sich das nicht geändert, im Gegenteil. „Seit acht Jahren bin ich in Pension. Zweihundert Touren mache ich im Jahr.“ Eine solche Tour kann ein Klettersteig mit 300 Höhenmetern in der Galitzenklamm sein oder weit über 3000 Meter hoch reichen – im Schnitt sind es 1000 Meter. Dabei ist dem Mann die Jahreszeit egal: „Am Roten Turm war ich schon in jedem Monat des Jahres, Sommer wie Winter. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken.“ Hundert-mal wird Sepp dort schon gewesen sein.

Rauchkofel, Zietenkopf, Ederplan: Wo andere selten oder nur einmal im Leben hinkommen, ist der passionierte Berggeher regelmäßig, wie zum Abendspaziergang. „Osttirol ist ein besonders begünstigtes Bergland: Von Lienz aus kommt man in einer Stunde in jedes Tal und in drei Stunden auf fast jeden Berg.“ Und dabei sei man manchmal tatsächlich allein auf dem Gipfel. „Mir geht es sicher nicht um Rekorde. Das ist mein persönliches Inte­resse. Ich habe Freude am Gehen, an der Bewegung.“

Ab Ende der 1970er-Jahre hat Sepp fordernde Expeditionen in verschiedenen Teilen der Welt hinter sich gebracht. Ein Schatz aus Zehntausenden Fotoaufnahmen und Dias gibt davon Zeugnis und ist auch ein Andenken an verunglückte Freunde und Kollegen. Zuletzt war Sepp vor vier Jahren in Bolivien: drei Sechstausender in zwölf Tagen. „Es ist immer alles gut gegangen. Aber jetzt habe ich genug von diesen großen Höhen und der Kälte. Das Berggehen hier daheim wird mir aber bleiben.“

Michael Putzhuber, Tourenwart der Alpinen Gesellschaft Alpenraute Lienz, hat bei der Versammlung vorgerechnet: „Fünf Millionen Höhenmeter bedeuten im Schnitt 100.000 pro Jahr in den letzten fünfzig Jahren. Statistisch wären das 274 pro Tag.“