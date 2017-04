Von Eva-Maria Fankhauser

Eben a. A. – Martin W. ist sauer. Er war jahrelang bei der Feuerwehr Eben am Achensee. Seit einiger Zeit muss er aber auf der Ersatzbank Platz nehmen. Martin W. hat eine Form von Epilepsie. Vor einigen Jahren kam es zu einem Unfall. Er stürzte aus dem zweiten Stock in die Tiefe, habe sich davon aber wieder gut erholt. Im September letzten Jahres kam dann der nächste Unfall, eine Autokollision. Seine Feuerwehrkollegen mussten ihn aus dem Fahrzeug bergen. Seither ist er körperlich nicht mehr fit. Beide Unfälle passierten in seiner Freizeit. „Davor wäre ich aber voll einsetzbar gewesen. Es geht da­rum, wie man mich abgesetzt hat. Das finde ich nicht richtig“, beklagt er sich.

Martin W. fühlt sich abgeschoben, nicht mehr gebraucht. „Man hätte mit mir reden sollen. Ich habe angeboten, ein Attest zu bringen, dass ich einsatzfähig bin, aber das wollte keiner sehen“, sagt der 54-Jährige. Er sei mit Leib und Seele Feuerwehr mann. Doch die Kameradschaft habe versagt.

Wirklich? Seine Feuerwehrkollegen sehen das nämlich ganz anders. „Er ist zwar nicht mehr im Aktivstand, aber definitiv noch bei der Feuerwehr“, betont FF-Kommandant Wolfgang Paregger. Doch bei Proben oder Einsätzen könne Paregger es nicht mehr verantworten, dass Martin W. dabei sei. Trotz seiner Krankheit habe man ihn lange Zeit zu integrieren versucht, ihn mitgezogen. „Wir haben alles probiert. Er ist der Einzige, der sich beschwert, dass unsere Kameradschaft nicht passt“, sagt Paregger. Es sei eine schwierige Geschichte. Während Martin W. behauptet, er habe nur nachts epileptische Anfälle, soll er laut Kommandanten ebenso im Feuerwehrhaus Anfälle erlitten haben.

Martin W. wollte seine Florianiausrüstung aber nicht an den Nagel hängen. Er versuchte auf Bezirks- und Landesebene zu erwirken, dass er wieder in den Aktivstand aufgenommen wird. Erfolglos. „Das ist eine sehr belastende Situation für alle. Wir haben versucht, alles im Guten in den Griff zu bekommen“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Johann Steinberger. Aber es habe nicht funktioniert. Laut Steinberger könne Martin W. nicht mehr im aktiven Dienst eingesetzt werden, das sehe man auf Bezirks- und Landesebene so.

Für Martin W. ist es nur schwer zu verkraften, dass er nicht mehr zu Einsätzen gerufen wird. Jedes Mal, wenn die Sirene ertönt, wolle er ausrücken, darf aber nicht. Kann nicht. Er könnte bei allen anderen Unternehmungen ein Teil der Mannschaft sein. Aber er „mag langsam nicht mehr“.

Die Feuerwehr wegen eines Unfalls hinter sich zu lassen, kam für Mario Oberlechner nicht in Frage. Er hat vor über zehn Jahren seinen Fuß verloren. Mittlerweile ist er Schriftführer bei der Feuerwehr in Eben. „Bei der Kameradschaft kommt es darauf an, wie sich jeder gibt“, sagt er. Er mache alles, was ihm möglich sei, von Meldegängen bis hin zum Funkverkehr. Ausgeschlossen habe er sich nie gefühlt.

Laut Georg Waldhart (Leiter der Feuerwehrschule Tirol) passiere es immer wieder, dass ein Feuerwehrmann durch einen Unfall körperlich beeinträchtigt wird. „Die Meisten engagieren sich weiterhin bei der Feuerwehr – entweder im Hintergrund oder in der Verwaltung“, weiß Waldhart. Eine körperliche und geistige Eignung sei Voraussetzung für den aktiven Dienst bei der Feuerwehr.

Auch am Weerberg gibt es einen Feuerwehrmann, der mit Leib und Seele dabei ist, beim Ernstfall aber nicht ausrücken darf. Er hat das Down-Syndrom. „Wir haben ihn sehr gern dabei und es gibt ihm viel, bei der Feuerwehr zu sein“, sagt Kommandant Helmut Egger. Der Weerberger sei beliebt bei den Kameraden und es gebe keine Schwierigkeit, ihn einzubinden. „Er ist bei den Übungen dabei und bekommt Aufgaben, die für ihn lösbar sind“, sagt Egger. Für den Weerberger ist die Feuerwehr ein wichtiger Teil seines Lebens. Auch ohne Einsätze.