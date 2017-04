Fügen – In Fügen will man um das begehrte „e5“-Gütesiegel rittern und daher Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz verstärken sowie die Energieeffizienz steigern. Einen einstimmigen Beschluss dazu fasste der Gemeinderat in der letzten Sitzung, bei der VBM Oliver Anker für den erkrankten Bürgermeister den Vorsitz führte.

Der Obmann des Umweltausschusses GR Josef Egger erläuterte das Programm und dessen organisatorische Notwendigkeiten. Das vorgeschriebene Fügener e5-Team wurde schon gebildet, der jährliche Beitrag von 2100 Euro für Betreuung durch die „Energie Tirol“ wurde durch den vorangegangenen Gemeinderatsbeschluss genehmigt. „So, jetzt kann ich loslegen!“, bemerkte Egger erleichtert und wies darauf hin, dass man in Fügen mit der Fernwärme, die Millionen Liter Heizöl einspare, schon seit 16 Jahren ein respektables „Startkapital“ in Sachen Klimaschutz aufweisen könne. Egger: „Auch die laufende Umstellung auf die LED-Straßenbeleuchtung, die Energie-Buchhaltung, die Förderung der E-Bikes oder der Skibus-Shuttle können eingereicht werden und werden uns hoffentlich bei zwei bis drei „e“ starten lassen.“ Das Ziel seien fünf. Die Einbindung der Bürger stellt dabei ein wichtiges Kriterium dar. Fortschritte werden von externen Experten geprüft und bewertet. „Die Teilnahme bringt uns auch einen Imagegewinn, eine touristische Aufwertung und Vorteile durch die laufende Unterstützung von Fachleuten bei der Zertifizierung und durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden“, so Egger.

GV Roland Unterlercher forderte ein Mitwirken des Tourismusverbandes und der Fernwärme, da die Gemeinde ihren Beitrag durch Arbeitsleistungen von Gemeindebediensteten leiste. „Wir müssen voll dahinter stehen“, ermahnte dazu der junge Gemeinderat Sebastian Schwarzenauer. (jl)