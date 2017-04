Sölden – Einigkeit bestand zuletzt im Sölder Gemeinderat in der Bezuschussung eines Einsatzfahrzeuges für die Bergrettung. Diese absolviert in den Sommermonaten durchschnittlich zwei Einsätze im Zusammenhang mit Mountainbike-Unfällen. Aus diesem Grund werden übrigens während der Bike-Saison vom Landesverband – unter Kostenbeteiligung des TVB – zwei Bergretter in Sölden fest angestellt.

Die jüngst wieder aufgeflammten Diskussionen in Bezug auf die Ortsumfahrung werden hingegen bis zu einer verbindlichen Entscheidung zur derzeit favorisierten Ostvariante nicht fortgesetzt.

Dennoch beschloss der Gemeinderat, Jochl Grießer mit der weiteren Begleitung des Dorfentwicklungsprozesses zu beauftragen. Der dafür veranschlagte Betrag von rund 38.000 Euro ist wie einige andere zwischenzeitlich erforderlich gewordene Ausgaben nicht im Budget enthalten.

Heute Mittwoch wird deshalb in einer eigenen Sitzung des Sölder Finanzausschusses über die erforderlichen Umschichtungen im Haushalt beraten. Ein eindeutiges Signal sandte der Gemeinderat hierzu allerdings in Richtung Ötztal Tourismus. Zwar seien im Haushalt 135.000 Euro für Kooperationsprojekte ohne nähere Zuordnung vorgesehen, die aktuellen Diskussionen umfassen jedoch einen Kostenanteil der Gemeinde von etwa einer Million Euro, die die Gemeinde nicht aufbringen will und kann. (tp)