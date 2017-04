Von Serdar Sahin

Wien – Von Bregenz bis ­Eisenstadt ist derzeit kein anderes Thema wichtiger als Integration – quer durch das Land sorgt es für kontroverse Debatten. Doch was verstehen die Österreicher unter Integration? Und was bereitet ihnen dabei Sorgen? Diesen Fragen ist der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) nachgegangen – und hat so manch Überraschendes zutage gefördert.

„Klassische Sorgen der Österreicher, wie Pensionen, Arbeitsplatz oder Umweltfragen, reihen sich weit hinter das Migrationsthema ein“, erklärt Rudolf Bretschneider vom Marktforscher GfK Austria, der die Integrationsstudie im Auftrag des ÖIF erstellt hat. So haben 77 Prozent der 1000 Befragten zuletzt mit Freunden, Familie, Bekannten und Kollegen über das Thema Asylwerber gesprochen. Etwa zwei von drei Österreichern haben demnach über die Integration von Zuwanderern diskutiert. Bei jedem Zweiten war das Gesprächsthema die Mindestsicherung.

Die größte Sorge bereiten den Österreichern „die Verbreitung eines radikalen Islams“, „die Integration von Flüchtlingen in Schule und Arbeitswelt“ und der „Ansturm von Flüchtlingen“, heißt es in der Studie. Vergleichsweise eine geringere Rolle spielt die hohe Steuerbelastung oder die Gesundheitsversorgung. „Vor allem die Flüchtlingsströme des Jahres 2015 haben Migration zu einem beherrschenden Thema werden lassen“, kommentiert Bretschneider die Daten. Und weiter: „Die Aufladung mit einer religiösen und radikalen Komponente – gemeint sind Islam und Terror – haben Bedrohungsszenarien und -gefühle bewirkt, die weite Bevölkerungskreise erfasst haben.“

Doch wann ist jemand integriert? Die Akzeptanz der in Österreich geltenden Regeln und Gesetze ist den Menschen hierzulande wichtig für eine funktionierende Integration – das gaben 98 Prozent an. Dabei ist den Österreichern die Religion der Zugewanderten egal. Ebenso vielen (98 Prozent) sind auch gute Kenntnisse der deutschen Sprache wichtig. Und die Übernahme der hiesigen Werte (93 Prozent).

Hier setzt der ÖIF mit drei großen Maßnahmen an: Beratungen, Deutsch- und Wertekurse. „Im Vorjahr haben wir allein mit den Wertekursen 20.000 Flüchtlinge erreicht“, erklärt ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf der TT. Zentrale Bestandteile der Wertekurse sind etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Trennung von Religion und Staat sowie demokratische Prinzipien.

Die Studie offenbart zudem, dass das Thema Integration den Menschen hierzulande zwar sehr wichtig ist, aber das Wissen darum eher gering. So stuften nur acht Prozent ihre Kenntnisse zu dem Thema als „sehr gut“ ein – und weitere 34 Prozent als „gut“.