Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Seit dem Jahr 1999 sammelt der medizinhistorische Verein Freundeskreis Pesthaus Raritäten aus der medizinischen Vergangenheit. „Wir haben derzeit schon mehr als 5000 Objekte, die wissenschaftlich aufgearbeitet und archiviert werden“, freut sich Christoph Neuner, der ehemalige Landessanitätsdirektor und Gründungsobmann des Vereins. Sein Anliegen war es schon lange, etliche Raritäten auch in Jenbach zu zeigen. Und zum Thema Hören und Sehen hatte er den Luxemburger Arzt Henri Kugener, selbst auch Vereinsmitglied, gewonnen. „Ich sammle seit dem Jahr 1977“, erzählt der Mediziner und stellte ein uraltes Hörrohr, einen elektronischen Lautverstärker aus dem Jahr 1905 und eine Hörbrille mit Luftleitung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts vor. Natürlich hatten auch modernste Entwicklungen dabei ihren Platz. „Das ist beeindruckend“, resümierten Hörspezialist Michael Draxl und Optiker Bruno Tauber, die ihre Lokalitäten in Jenbach dafür zur Verfügung stellen.

„Der Sammlungsbeauftragte Christian Lechner hat ganze Arbeit geleistet“, berichtet Neuner. So befinden sich in der Gesundheitsmuseum-Sammlung Saluteum Forschungsgeräte aus dem Hygienischen Institut der Uni Innsbruck, Feldröntgengeräte der US-Armee und Sanitätskisten aus dem Zweiten Weltkrieg sowie etliche Nachlässe berühmter Tiroler Mediziner und Forscher. Dass dazu auch eine medizinisch-historische Literatursammlung gehört, versteht sich. „Ein Teil der Objekte kann sogar bis ins 18. Jahrhundert zurückdatiert werden“, sagt Christoph Neuner. Derzeit sind die Gegenstände in einem Depotraum des Landeskrankenhauses Hall untergebracht.