Von Catharina Oblasser

Hopfgarten – Die Gemeinde Hopfgarten im Defereggental soll sicherer werden. Deshalb beginnt im heurigen Herbst der Bau eines der größten Schutzvorhaben im Bezirk. Es heißt „Verbauung Hopfgartnergraben und Lawine“ und umfasst als Herzstücke einen Mur- und Lawinenbrecher sowie eine Geschiebedosieranlage. Zusätzlich werden ältere Schutzbauten saniert, auch der Schutzwald in diesem Bereich wird wieder auf Vordermann gebracht. Schon heuer beginnt die Wildbach- und Lawinenverbauung Osttirol mit dem Bau einer Lkw-tauglichen Baustellenstraße. Die eigentlichen Schutzbauten sollen bis 2023 fertig sein, wie Otto Unterweger, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung, informiert.

Der Hopfgartner Bürgermeister Franz Hopfgartner weiß um die Gefahren, die seiner Gemeinde durch Naturkatastrophen drohen (siehe Kasten rechts). „Die größten Zerstörungen gab es 1965 und 1966. Doch auch danach hatten wir mehrere Muren und Lawinen zu verzeichnen.“ Bedroht ist der Ortskern von Hopfgarten mit der Kirche, dem Friedhof, der Aufbahrungshalle sowie dem Kultursaal samt Feuerwehrzentrum. Auch Wohnhäuser zählen dazu. „Das betrifft etwa 200 Einwohner“, sagt der Bürgermeister.

Doch nicht nur die Gemeinde selbst, die am Eingang des Defereggentals liegt, profitiert von der Verbauung. Das ganze Tal hat im Falle eines Falles einen Nutzen davon. „Die Verbauungen schützen ja auch die Landesstraße, über die man weiter nach St. Veit und St. Jakob kommt“, sagt Bürgermeister Hopfgartner. Nicht zuletzt die Erlachgalerie, eine Straßengalerie am Talbeginn, muss vor Schäden bewahrt werden. Denn eine Reparatur der Galerie wäre voraussichtlich teurer als das gesamte Schutzprojekt. Und auch die Tiwag hat Interesse an mehr Sicherheit. Die neue Verbauung schützt auch die Bachfassung ihres Kraftwerks an der Schwarzach.

Das Projekt soll 6,6 Millionen Euro kosten, wobei die Dosieranlage mit 2,3 Millionen am meisten ins Gewicht fällt. Der Bund übernimmt 60 Prozent der Kosten. Auch das Land, die Landesstraßenverwaltung und die Tiwag sollen mitzahlen. Die Gemeinde Hopfgarten wird mit zehn bis 12 Prozent der Kosten beteiligt sein, meint der Ortschef.

Eine weitere Folge der Schutzbauten: Sobald die Bauten stehen, fallen die Gebäude im Hopfgartner Ortszentrum aus der gelben bzw. roten Zone. Das bringt Erleichterungen bei Um- oder Zubauten, meint Hopfgartner. Diese seien zurzeit mit hohen Auflagen verbunden.