Fließ – Tirols Landwirtschaftskammer hat 2017 zum Jahr der Berglandwirtschaft ausgerufen. Landeck zählt zu den Extrembezirken mit sehr hohem Anteil an Betrieben in Erschwernislagen. Vor diesem Hintergrund lud das Team um Peter Frank von der Kammer Landeck zum Bergbauerntag in Fließ. 400 Bauern besuchten die Fachtagung im Saal der Neuen Mittelschule.

Zahlreiche Teilnehmer gingen allerdings nachdenklich nach Hause. Weil Referent Karl Buchgrabner (Höhere Lehr- und Bundesanstalt Raumberg-Gumpenstein Steiermark) mit Fakten zu Funktion und Leistungen der Grünlandwirtschaft im Berggebiet aufwartete, die Dinge beim Namen nannte und dafür kräftigen Applaus erntete.

Zum Thema Bio-Landwirtschaft etwa sagte er: „Die Frage, ob ein Betrieb biologisch oder konventionell arbeitet, stellt sich nicht. Vielmehr arbeitet der konventionell wirtschaftende Bauer ökologisch.“ Das soll dem Konsumenten bewusst gemacht werden. Zudem haben, so der Referent, hochwertige regionale Produkte ihren Preis. „Produzieren und kommunizieren heißt die Devise, damit der Kunde im Regal nicht verwirrt wird“, plädiert er. „Es ist eine Überlebensfrage für die Bauern, ob der Konsument mitgeht und regionale Produkte mit entsprechendem Preis kauft oder nicht.“ Es gelte, die Akzeptanz der bäuerlichen Arbeit in der Stadt und in den Dörfern zu erhöhen. „Fährt der Bauer mit dem Güllefass durch das Dorf, gilt er nämlich als Verbrecher,“ so Buchgrabner.

Staunen löste auch die Vorstellung der Milch-Initiative „echte Lungauer“ aus. Dort gibt es für die Bauern 70 Cent pro Liter, zehn Millionen Liter Milch werden jährlich verarbeitet. „Davon können wir in Tirol mit 40 Cent nur träumen“, war aus den Reihen der Besucher zu hören.

Die Lösung für den Bezirk Landeck sieht Buchgrabner in regionalen Initiativen. Ob der Konsument bereit ist, den nötigen Preis für die (Milch-)Produkte zu bezahlen? Mit dieser Frage ließ der Experte die Landecker Bauern allerdings allein. Zum Thema Förderungen sagte er: „Förderung – das ist das falsche Wort, liebe Bauern. Es ist ein Entgelt vom Staat bzw. der EU für eure Arbeit, die ihr für die Allgemeinheit mit viel Mühe täglich leistet.“ (za)