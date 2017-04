Radfeld – Die Entscheidung bei der Generalversammlung der Radfelder Fröschlein war keine echte Überraschung: Die Mitglieder haben beschlossen, bei der Gemeinde Radfeld die Übernahme des vom Verein bisher geleisteten Kinderbetreuungsangebots ab 1. Juli zu beantragen.

Wie die TT berichtete, war es nicht mehr gelungen, nach Ablauf der Amtszeit neue führende Funktionäre zu finden. So lag auch bei der Haupt­versammlung am Dienstagabend kein Wahlvorschlag vor.

„In den letzten Jahren haben wir viel Zeit in die Professionalisierung der Einrichtung investiert. Die Anforderungen an die Führung einer Kinderbetreuungseinrichtung sind mittlerweile sehr umfangreich und es wurde immer schwieriger, qualifizierte Führungspersönlichkeiten zu finden, die bereit sind, sich ehrenamtlich für den Verein einzubringen“, erläutert Vorstandsvorsitzender Markus Malecek in einer Stellungnahme. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Radfeld war die Übernahme bereits andiskutiert worden. Die Radfelder Fröschlein wurden 1999 mit Unterstützung der Gemeinde gegründet. „Die Gemeinde Radfeld wird auch in Zukunft als familienfreundliche Gemeinde agieren und dazu wollen wir auch starke Akzente setzen“, betonte Bürgermeister Jose­f Auer und er führt weiter aus: „Es ist uns allen bewusst, wie hoch der Bedarf an einer ganztägigen und ganzjährigen Betreuung in Radfeld ist, und wir stellen uns darauf ein, dass dieser Bedarf noch weiter steigen wird.“

Die Radfelder Fröschlein haben sich im Laufe der Jahre von einer Kindergruppe mit drei Betreuerinnen zu einem Dienstleistungsunternehmen mit 13 Mitarbeiterinnen entwickelt, welches in zwei Kinderkrippen und einem Kindergarten bis zu 50 Kindern ein ganztägiges sowie ganzjähriges Betreuungsangebot bietet, teilt der Vorstand in einer Presseaussendung mit.

Bereits jetzt habe es eng­e Abstimmungen mit der Gemeinde bzw. im Rahmen regelmäßig stattfindender Kinderbetreuungsstammtische mit den VertreterInnen sämtlicher Radfelder Betreuungseinrichtungen gegeben. „Durch die Übernahme durch die Gemeinde können Synergien in der Betreuung, der Weiterbildung oder auch beim Einkauf genutzt werden und es bietet sich die Chance, die steigenden Betreuungskosten im Rahmen zu halten“, streicht der Vorstand hervor.

Für die Kinder und Eltern wird sich durch die Umstellung nichts ändern, hebt man weiters hervor. (wo, TT)