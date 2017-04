Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Wenn Birgit Pickert spontan mit der Bahn einen Ausflug von Kufstein nach Innsbruck unternehmen will, dann stößt sie rasch auf Hürden. „Ich muss mindestens 24 Stunden vorher die ÖBB informieren“, erklärt sie. Diese Zeit benötigt das Verkehrsunternehmen nämlich, um sich auf Birgit Pickert als Fahrgast einzustellen und entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Warum die Sekretärin nicht kurzfristig nach Innsbruck fahren kann? Sie sitzt im Rollstuhl.

In Österreich sind etwa 1,7 Millionen Menschen – etwa 20 Prozent der Bevölkerung – in ihrem Alltag mit Barrieren konfrontiert. Gemeint seien dabei allerdings nicht nur Menschen, bei denen die Beeinträchtigung so offensichtlich ist wie bei Rollstuhlfahrern, erklärt der Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol, Georg Willeit. Neben Menschen mit Mobilitätseinschränkungen müssten auch Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen, psychischen oder neurologischen sowie intellektuellen Behinderungen immer wieder feststellen, dass ein barrierefreier Alltag nach wie vor nicht Realität ist, auch wenn sich im Vergleich zu früher schon einiges getan habe. „Solche Barrieren betreffen uns alle früher oder später. Barrierefreiheit ist keine Nettigkeit, sondern ein Menschenrecht, das wir alle konsequent verfolgen müssen“, betont Willeit. Allerdings gelte es nicht nur die Hürden im täglichen Leben, sondern auch im Miteinander abzubauen. Denn dort, wo Menschen aus Unkenntnis Distanz halten, würden sie auch mitverhindern, dass ihre Mitmenschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Aus diesem Grund hat die Lebenshilfe eine Kampagne ins Leben gerufen, bei der sich prominente Österreicherinnen und Österreicher für Toleranz und gegen Barrieren in Kopf und Alltag aussprechen. Mit dabei sind unter anderem Persönlichkeiten wie der Schauspieler Cornelius Obonya und Berufskollegin Julia Gschnitzer, Sänger DJ Ötzi und Musikerin Christiane Meissnitzer.

Die Einschätzung, dass zwar bereits einiges erreicht, aber noch viel zu tun sei, teilt auch der Geschäftsführer des Österreichischen Zivilinvalidenverbandes in Tirol (ÖZIV), Hannes Lichtner. „Die Landeshauptstadt Innsbruck etwa ist mit ihren Leitsystemen und ihrem Behindertenbeirat sicher vorbildlich“, lobt er. Allerdings gebe es eben ein Stadt-Land-Gefälle, das sich nur sehr langsam ausgleiche. Lichtner erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass mit Anfang 2016 das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz voll in Kraft getreten ist. Dessen Ziel ist es, Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und damit eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wer sich diskriminiert sieht, kann auf Basis dieses Gesetzes rechtliche Schritte ergreifen. Lichtner plädiert allerdings dafür, dass Barrierefreiheit beispielsweise von der Wirtschaft nicht nur als lästige Pflicht gesehen und aufgrund des Gesetzes realisiert wird. „Natürlich ist es mit Kosten verbunden, wenn ein Geschäft oder ein Lokal barrierefrei gemacht wird“, räumt der ÖZIV-Obmann ein. Andererseits ermögliche ein barrierefreier Eingang auch neuen Gästen und Konsumenten den Zugang. Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft könne man die Barrierefreiheit durchaus als Win-win-Situation verstehen. „Menschen mit Behinderungen sind dank der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum auch viel sichtbarer geworden“, betont Hannes Lichtner. Erst so seien viele Begegnungen erst möglich geworden. „Es gibt schon auch noch Berührungsängste. Aber eine gewisse Änderung in der Haltung hat es in den vergangenen Jahren sehr wohl gegeben“, so Lichtner.

Für Soziallandesrätin Christine Baur ist es wichtig, dass Barrierefreiheit nicht als Service für eine exklusive Gruppe, sondern als Erleichterung für alle Menschen verstanden wird. Von Rampen für Rollstuhlfahrer würden beispielsweise auch Familien mit Kinderwägen profitieren, von einfacher Sprache in den Ämtern nicht nur Menschen mit Lernschwächen. Die Barrieren im Kopf wolle man seitens des Landes unter anderem mit Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen abbauen.