Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Zwölf Architekten tüfteln derzeit an einer Erweiterung des Regional-Altenwohnheims (RAWH) Schwaz. Bis 22. Mai haben sie dafür noch Zeit. Das Heim soll um 30 Betten aufgestockt werden. Ob dafür ein Neubau entsteht oder direkt ab dem bestehenden Gebäude erweitert wird, ist noch unklar.

Die Erweiterung ist in Richtung Süden, also bergwärts, auf rund 1800 m² geplant. Das 33 Jahre alte Gebäude müsse ebenfalls adaptiert werden, da sich beispielsweise teils zwei bis drei Bewohner ein Badezimmer teilen müssen. „Wir haben uns mit dem Verband viele Altenwohnheime in Österreich angesehen und dann unsere Kriterien für den Wettbewerb daran orientiert“, sagt BM Hans Lintner. Ihm sei es vor allem wichtig, dass die Wohlfühlqualität stimme. „Die Bewohner müssen sich wie daheim fühlen, es muss gut kommuniziert werden können und es braucht eine wohlige Atmosphäre“, beschreibt Lintner. Falls sich die Jury für eine Neubau-Variante entscheidet, solle dennoch eine Verbindung der beiden Gebäude gegeben sein. Zudem sind eine Tiefgarage und Besucherparkplätze an der Stirnseite des Westtraktes geplant.

Die Kosten hängen von der jeweiligen Bauvariante ab, der Stadtchef schätzt den Kostenrahmen auf etwa 120.000 bis 140.000 Euro pro Bett. „Die Infrastruktur, wie Küche und Verwaltungseinheiten, sind ja schon da. Aber wir wollen mindestens drei neue Wohngruppen“, sagt Lintner.

Zudem ist laut der Ausschreibung des Bewerbes auch ein angegliederter Kindergarten geplant. Der Bedarf für die zwei Gruppen für Drei- bis Sechsjährige sei laut Stadtbaumeister Gernot Kirchmair gegeben. Das Altenwohnheim und der Kindergarten sollen sich gegenseitig positiv beeinflussen, Jung und Alt zueinanderführen und auch für Abwechslung sorgen. Dennoch solle der Kindergarten ein baulich eigenständiger Bereich mit separatem Zugang werden. Zudem ist eine Spielfläche im Freien eingeplant.

Mit Architektenwettbewerben kennt sich die Stadt Schwaz bereits gut aus. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Bewerbe ausgeschrieben. Laut Kirchmair sei bei dieser Größenordnung eines öffentlichen Gebäudes ein Bewerb Pflicht. Rund 39.000 Euro werden dafür investiert. Am 8. Juni entscheidet die Jury, welches Projekt verwirklicht wird, wobei alle Einreichungen anonymisiert werden. Die Preisrichter setzen sich aus einer Fach- (Experten) und einer Sachjury zusammen. Weiters sind die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Schwaz, Terfens, Stans, Buch, Weerberg und Gallzein sowie Mitarbeiter des RAWH vertreten. Die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Pill und Weer sitzen nicht in der Jury. Das habe laut BM Hannes Fender (Pill) keine böswilligen Gründe: „Wir haben uns das so ausgemacht.“

Der geplante Baubeginn wurde für 2018 anvisiert.